成績傲人！台東高中主辦分區科展 9件作品全數獲獎

台東高中參加分區科展的特優得獎師生組合。（東中提供）

2025/04/30 09:31

〔記者黃明堂／台東報導〕第65屆第七區分區科學展覽會昨天在台東高中登場，匯聚花蓮與台東地區共10所高中提交55件參賽作品，由高雄師範大學相關系所14位教授組成評審團評選，台東高中主辦並推出9件作品參賽，最終全數獲獎，寫下百分之百得獎率的傲人成績。

東中作品中，由李建寬老師指導，曾琮凱、薛理恩與林詩唯共同完成的作品〈范氏起電機驅動之靜電風車運動模型探討〉獲特優獎，展現理論與實作兼具的深度研究，並將代表花東地區進軍全國科展，為校爭光。

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另有四件作品獲得優等，包括：李建寬老師指導陳麒畯、陳柏翰、陳以倫完成的〈鉛直震盪容器中的顆粒氣體運動及聲學性質探討〉；羅勝吉老師指導廖嘉予、黃德釗、盧嘉營完成的〈「吸」「加」帶「絹」——絹雲母對帶電離子及溪水中離子吸附之探討〉；羅勝吉老師指導李育丞、黃雅樹、郭丞哲完成的〈濕式治金法提煉磷酸鋰鐵電池正極材料之鋰浸出率探討〉；以及廖文姬老師與黃韋嘉老師共同指導張育嘉、李庭安、戴愷賢完成的〈「光酵」能怎樣？——探討光照對酵母菌產氣的影響〉。

此外，另有四件作品獲佳作，分別為：吳采燕老師指導陳楷維、林宣宇的〈「抓」馬的四邊形—四邊形取三點作圓是否抓到第四點之探討〉；吳采燕老師指導郭宗祐、林聖傑、張智皓的〈點到為止—十五點遊戲變體之必勝策略探討〉；吳采燕老師指導廖羿剴、鄭新畬、林昱呈的〈數學中的「西」衣積—西姆松多邊形面積探討〉；以及廖文姬老師與黃韋嘉老師共同指導邱康峻、陳金磚、張育豪的〈一片汪洋—環保洋菜膜〉。

校長陳美蓮表示，參與科學展覽不僅是學術成果的呈現，更是一段深具意義的學習歷程，讓學生在主題研究中培養獨立思考、動手實作與解決問題的能力，感謝所有指導老師在過去一年來的無私奉獻與用心指導，成就了本次豐碩成果。

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