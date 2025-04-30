5/4高雄半馬賽事開跑 市區道路將交管

高雄市區5月4日上午將有馬拉松賽事，部分路段進行交管。（高市交大提供）

2025/04/30 09:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕「2025 ZEPRO RUN全國半程馬拉松」5月4日在高雄登場，路線跨越左營、鼓山、三民、前金、鹽埕等行政區，當日上午9點半前將進行交通管制及採分段逐步解封，世運大道則自當日清晨4至9點30分雙向車道封閉。

高雄市交通大隊指出，針對本次半馬賽事，將動員警察人員150員、義交人員106員協勤，交大將派遣前導警車，全程掌握跑者領先群即時動態資訊，於跑者到達前500公尺，即透過前導車提示路口員警、義交即時交管，每個路口能有效縮減交通管制時間10至15分鐘，並採取「分段逐步解封」方式，於各分組後段跑者通過後，即依交通狀況解除交通管制，將管制時間壓縮至最短。

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交大提醒，活動當日清晨4至9點30分世運大道雙向車道封閉，建議用路人避開管制時段，多利用周邊替代道路通行。另外，提醒參加路跑朋友盡早出門到達會場，並配合活動現場警察、義交交通指揮及相關交管措施。

路跑路線：

「21公里組」起點→直行世運大道→右轉左楠路→直行翠華路→右轉明潭路→左轉環潭路→右轉翠華路→左轉明誠四路→右轉馬卡道路→左轉華安街→左轉河西一路→右轉願景橋→右轉同盟三路→右轉七賢二路→右轉河西路→左轉厚生路→右轉翠華路→左轉葆禎路→右轉鼓山三路→左轉桃子園路→右轉先鋒路→右轉必勝路→左轉左營大路→左轉部後街→右轉海平路→左轉軍校路→右轉世運大道→終點。

「10公里組」起點→直行世運大道→右轉左楠路→直行翠華路→右轉明潭路→左轉環潭路→右轉翠華路→右轉東門路→左轉城峰路→右轉舊城啟文門圓環→右轉鼓山三路→右轉桃子園路→右轉先鋒路→右轉必勝路→左轉左營大路→左轉部後路→右轉海平路→左轉軍校路→右轉世運大道→終點。

交大出動前導警車，各路口於路者抵達前500公尺進行交管。（高市交大提供）

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