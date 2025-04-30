支持青年勇敢追夢 屏縣府首推大專社團補助計畫最高2萬元

夢想發送，玩出社團職場力！屏縣培育青年，首推補助大專社團最高2萬元。（圖由屏東縣政府提供）

2025/04/30 09:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕鼓勵青年積極參與公共事務、累積職場技能，屏東縣政府首度推出「夢想發送─大專社團補助」計畫，期望透過最高2萬元的屏東大專社團補助，讓青年朋友把社團活動及學生自治經驗轉化為的職場競爭力，全方面支持青年勇敢追夢。

屏東縣長周春米表示，青年創意無限，青年力更是屏東未來的希望，為此，屏東縣政府今年推出青年新政三支箭，第一箭為鼓勵青年創業，最高享創業貸款本金200萬元3年利息補貼。近日再祭出職涯實習的同時也有穩定就業獎助金。第三支箭則是針對縣內大專校院核准設立的學生社團或自治組織，包括學生會、學生議會等，辦理具公共參與或促進青年多元發展的活動社團，最高可申請新台幣2萬元補助。

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周春米說明，欲申請大專社團補助的青年需參與培力課程，勞青處將於6月至7月辦理2場次培訓工作坊，邀請眾多業師針對五大核心職場能力進行培育，協助青年強化跨域溝通、專案管理、創意思考等職場關鍵技能，並在8月舉辦大專社團博覽會，邀請本縣大專校院優秀社團與青年創業品牌，共同展現屏東青年的創意與行動力。

美和科技大學學生會會長楊海星表示，感謝縣府大力支持學生社團組織，除了經費補助上更有餘力舉辦活動外，對於培力課程同樣也很期待，期望透過組織社團及活動參與等經驗轉換為未來職場一大戰力。

屏東縣政府勞青處表示，縣內大專校院核准設立的學生社團及自治組織，辦理公開競技、公共展演、體驗學習、議題倡導等類型活動，都可自行或透過學校提出補助申請；申請條件為參加培訓工作坊並參與社團博覽會者，每案最高可獲得2萬元補助，補助即日起受理至10月31日止，採先到先審、額滿為止原則，歡迎各社團踴躍參與，相關計畫與申請資訊可上「屏東青航站」官網查詢。

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