15年用愛灌溉11童 家扶寄養媽媽張麗仙獲選屏東縣模範母親

今年獲選屏東縣模範母親的張麗仙（左）與丈夫王建宇（右）。（圖由屏東家扶中心提供）

2025/04/30 09:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「我們家的孩子都是寶貝！」屏東家扶寄養媽媽張麗仙用這句話，道出她15年來投入寄養服務，陪伴11名寄養童從嬰兒一路成長的初心與愛心。今年母親節前夕，張麗仙媽媽獲選「屏東縣模範母親」，將於5月3日接受表揚。

今年68歲的張麗仙自2010年起成為屏東家扶的寄養家庭，與先生王建宇攜手照顧寄養童。起初因女兒出生，她辭去護理工作轉為社區保母，對寄養服務並不陌生，待女兒成長後便毅然加入寄養家庭行列。從女兒仍就學時開始，全家便共同參與寄養工作，如今女兒已為人母，一家三代依然以愛心接力，照顧每一位來到這個家的孩子。

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「每次出遊，一定是全家帶著孩子一起去，睡覺前也都會輪流查看孩子狀況。」張麗仙分享，全家早已習慣將寄養童當成家中一分子，一起生活、學習、分享喜怒哀樂。即使年紀漸長，夫妻倆仍充滿活力，先生王建宇每天帶孩子出門活動，假日還會搭火車一同遊玩；張麗仙則配合學校與家扶的課程與活動，持續學習新知，因應孩子愈趨多元與複雜的成長需求。

他們特別偏愛照顧嬰幼兒，樂見孩子從懵懂到穩健成長。曾有寄養童年僅1歲多來到家庭，半邊臉都是紫的，坐在他旁邊的人只是手舉起來拿東西、綁頭髮，孩子都會害怕閃躲，天天哭到左鄰右舍前來關切，滿臉憂愁缺乏安全感。後來在張麗仙耐心陪伴下終於恢復笑容，出養前，孩子更已蛻變為有氣質、開朗的小公主，令人動容。

張麗仙堅信「孩子就像水，放進什麼容器就成什麼形狀」，因此他們以身教傳遞付出與分享的價值，每次社工訪視，孩子總主動幫忙拿拖鞋、分享零食；遠在國外的收養家庭也驚訝孩子的貼心行為，稱讚他們懂得照顧他人、整潔有禮。

每位結束安置的寄養童都會收到張麗仙夫婦親手製作的相冊紀念本，他們說送給孩子最大的禮物其實是建立良好的品格，愛的連結能讓孩子把這份珍貴的禮物保存到永遠，也讓寄養家庭對於以往寄養童的珍貴回憶歷歷在目。

屏東家扶中心主任傅敏峯表示，在這個家庭中，我們看到的不只是照顧，更是一種深刻的「生命影響生命」。張麗仙媽媽與王建宇爸爸用愛、耐心與堅持，為孩子們撐起另一個家，是無數寄養童心中永遠的家人，獲選模範母親，屏東家扶與有榮焉。

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