高雄三級學校數位學生證綁個資 「這一級」家長不同意比例最高

高市四月底前全面製發國小數位學生證。（教育局提供）

2025/04/30 00:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市三級學校全面製發數位學生證，最後一梯國小生預定今天可領卡!教育局事先會徵詢家長意見、確認是否同意讓學生個資綁電子票證，三級學校中以國中生家長不同意比例16%最高。

高雄市在101學年度，先由公私立高中職4.1萬學生換發數位學生證，去年2月啟動國中部分、共5.9萬學生，今年2月再輪到13萬國小生，預計4月底前可領卡，三級學校全數換發數位學生證。

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教育局說明，數位學生證結合一卡通電子票證，可提供身分識別、儲值、小額消費等功能，並可應用於校園及公私部門服務，如圖書借閱、搭乘大眾運輸工具、公共自行車及停車場等系統。

而數位學生證若要兼具學生票識別、兒童票價優惠、電子票證及記名掛失等功能，需進行個人資料授權同意，製發前會先徵詢家長意願、是否同意學生個資與電子票證綁定?

若不同意授權註記，學生仍會收到學生證，但不具有電子票證及學生票等相關服務。

教育局統計，國小家長不同意孩子綁個資比例7.2%、國中家長不同意比例16%、高中生的家長不同意比例1.7%。

此外，配合高市國小學童今年開始發放免費數位學生證，高雄捷運公司提醒高市國小學童家長、無需再幫小學生申辦兒童卡，因為國小數位學生證（含一卡通功能，並享有高雄市政府推行兒童卡優惠）功能優於現有兒童卡。

高雄各國小學生四月底以前陸續領到數位學生證。（教育局提供）

高雄各國小學生四月底以前陸續領到數位學生證。（教育局提供）

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