鄰長任務多卻無團保 新北議員石一佑籲市府研議納入

新北市議員石一佑質詢表示，鄰長工作繁忙、多如牛毛，卻沒安全保障，並指六都之中，唯有新北市、高雄市沒幫鄰長投保，要求市府民政局研議。（記者董冠怡攝）

2025/04/29 23:39

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市議員石一佑今天在市議會質詢表示，鄰長工作繁忙、多如牛毛，卻沒安全保障，並指六都之中，唯有新北市、高雄市沒幫鄰長投保，要求市府民政局研議，並針對守望相助隊的年齡限制提出質疑，明明健步如飛，卻被迫「退休」，建議市警局好好討論民防人力資格限制的問題。

石一佑表示，鄰長身為里長分身，時常協助里內大小事，包括環境清潔、消毒、派發公報、舉辦活動，然而，新北市卻未幫鄰長投保團體意外險，要做這麼多事卻無安全保障，很不公平，要求民政局納入評估、明年度投保。

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另，石一佑指出，各縣市政府對於守望相助隊的年齡資格限定，大多參酌民防法，設以70歲為限，但法規並無強制規範，各縣市卻自行作為年齡天花板限制，很有問題。

她提到，尤其我國進入超高齡社會，政府也在推動高齡者重返職場，應以實務狀況（如當事人身體健康程度）判斷適任與否，而非用年齡限制行動力，也希望警察局好好討論民防人力資格限制。

民政局長林耀長說，目前評估投保需要2700萬元經費，方案討論中，盡量爭取納入明年度預算內處理；警察局長廖訓誠說，針對是否可以放寬年齡上限，已去函並獲內政部回文，依照現行民防法規定，不宜再提高，法規解讀疑義的部分，會再向內政部反映。

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