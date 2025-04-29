里長出錢出地闢菜園 長輩期待動手種菜共餐

菜園用三合瓦窯邊料砌成「井腳同心」字樣。（記者洪臣宏攝）

2025/04/29 22:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區井腳里開闢了一處別出心裁菜園，用三和瓦窯邊料堆砌成「井腳同心」字樣，未來將提供社區長輩同耕共餐食材。井腳同心社區發展協會理事長黃沼人與弟弟黃弘昇無償提供土地，還自掏腰包並號召志工整地，黃沼人說，希望長輩們走出戶外活動，延緩老化，沒想到長輩們真的很期待。

黃沼人為井腳里里長，與黃弘昇將約100平方公尺私人地，無償供社區使用，歷經兩個多月整地、改良土壤，開始試種地瓜葉，規劃將把土地區分小段，由社區長輩分組認養種菜。

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黃沼人說，為了讓長輩走出戶外，藉由手腳並用活動筋骨，延緩老化，因而向水保署申請「綠色照顧計畫-綠飲食同餐菜園」，除了葉菜類，也會搭棚子種絲瓜、菜豆等，食材多樣化，未來將朝無毒菜園目標邁進，讓老人家吃得安心又健康。

為了美化菜園，園內也劃出花圃，並獲大樹區知名的三和瓦窯致贈邊料，志工們花了許久時間，將上千片瓦砌成「井腳同心」。

黃沼人說，收成的蔬菜將提供協會長輩共餐，吃不完的就讓他們帶回家共享；他說，長輩們幾乎一生務農，種菜對他們而言駕輕就熟，大家摩拳擦掌，準備迎接同耕共餐的樂趣。

志工們以三和瓦窯邊料美化菜園。（黃沼人提供）

志工們捲起衣袖整地。（黃沼人提供）

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