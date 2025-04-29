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    台中不適任教師2年通報73人 議員質疑校園安全埋未爆彈

    林祈烽（左）質疑台中兩年多來不適任教師通報多達73人，校園安全誰把關。（記者蘇孟娟攝）

    林祈烽（左）質疑台中兩年多來不適任教師通報多達73人，校園安全誰把關。（記者蘇孟娟攝）

    2025/04/29 22:50

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市近年屢發生不適任教師事件，市議員林祈烽及施志昌今質疑，校園通報不適任教師數逐年攀升，2023年通報21人，去年35人，今年才過1/3，不適任教師數就已通報17人，兩年多來累積達73人，其中國小不適任教師更多達30人，不適任教師形同校園安全未爆彈，校園安全現漏洞，令人痛心。

    林祈烽指出，台中市日前爆發某國小棒球教練在6年間，疑對32名學童犯下性侵及猥褻案，事後僅對前任校長記大過2次，現任校長及相關主管僅記申誡1次，處分顯然過輕。

    林祈烽指出，更令人憂心的是不適任教師通報數逐年增加，不適任人員涉及性侵害、性騷擾、霸凌體罰學生、甚至唆使選手使用禁藥等，不適任教師形同未爆彈，對校園安全形成嚴重威脅。

    林祈烽指出，近2年多來通報的不適任教師多達73人，其中又以國小階段通報人數最多、高達30名，甚至不包括未爆出來的黑數，學童年幼自我保護能力弱，促教育局應將通報數高的行政區列為優先防範關懷區域，強化師生安全保障措施。

    此外，林祈烽指出，已往學校爆發不適任教師事件後，教育局雖採終身解聘、暫時停聘或免職等，但是否有追蹤後續去向及動態，防止再度回流教育現場，另也應協調教育局、衛生局及社會局等共同規劃心理輔導方案，避免相關人員未來再度傷害他人或自己，全面守護師生校園安全，不能再讓悲劇重演。

    教育局長蔣偉民指出，會全面落實查核及通報制度，禁止有前科的教育人員進入教學現場，若入職後才出問題，就會立即嚴辦並通報到各相關系統。

    他指出，今年17位不適任人員中，就有10位涉及性騷擾及相關性平案件，針對通報數增加情況，他認為一則以喜，一則以憂，認為學生警覺性都提高，若老師有不適當的動作或言語就會被舉報，把不適任人員逐出校園令人欣喜；憂心的是，部分教師未發揮其專業，未來會加強教師專業訓練及性平教育宣導，拿捏師生間分際，針對不適任教師停聘回流校園後，學校也會隨時觀察追蹤其教學狀況及行為表現。

    教育局另指出，教育局指示全市300多所學校於每學期開學前清查校內現職教育人員，並依規聘用前、聘任後上教育部相關查詢系統，以確認聘任的人員沒有前科，保障學生權益。

    另教師因案經調查決議解聘、停聘或免職等處分，依規需至教育部系統登載，以防止再度回流教育現場。另也需依調查報告的處置建議，接受心理輔導或培訓課程等。

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