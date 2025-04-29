一度遭破壞！ 湖口鍾家圓環窯登錄歷史建築

文史工作者認為湖口波羅汶的「鍾家圓環窯」，為新竹縣磚窯文化研究的重要入口，且與湖口地方產業、生活與文化相互編織，希望保存共創雙贏。（記者廖雪茹攝）

2025/04/29 22:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一群文史工作者2年多來爭取將湖口鄉波羅汶磚窯廠納入文化資產保存，去年5月中卻驚傳窯體多處疑遭破壞，引發外界關注，縣府文化局緊急列定暫定古蹟保護，歷經文資評估與現場勘查，上月經文資審議會正式通過，同意將這座「鍾家圓環窯」登錄為歷史建築，近日即將公告。不過對此審議結果，反對文資保存的官姓所有權人表示，待收到正式公文，將與所有地主討論後循行政救濟管道提出訴願。

此案源於竹縣府原擬建置縣立生命紀念園區，波羅汶磚窯廠緊鄰預定地，而被地方人士「重新發現」，約有一甲子歷史，窯體獨特且完整，因此於2023年中向縣府文化局提出文資申請。

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文化局表示，此案依文化資產保存法受理後，去年9月完成文化資產初步評估，同年11月邀集專家學者專案小組現勘，今年1月12日召開說明會，3月18日召開審查會議，逾半數同意登錄歷史建築。以湖口波羅汶鍾家圓環窯為名稱，涵蓋窯體、煙囪、煙道，土地範圍4筆地號，面積約1205平方公尺。

出席審查會的賴姓民眾說，日本建築師渡邊義孝首訪窯廠時深感欣喜，還精心繪製古窯圖，第二度來訪得知古窯遭破壞，心情無比沈重。並提及去年有人高價購得該地，難道他們不知土地上有座古窯嗎？難道古窯是突然冒出來嗎？

林姓等民眾也發言，新湖地區過去是新竹縣磚瓦窯業最盛區域，今日卻幾無遺跡可尋。湖口鍾家磚窯是最後一座磚窯，由桃園楊梅鍾家租賃，反映桃竹客庄區域特性；1961年興建登窯，1971年因增產而改建為圓環窯，以海山煤礦為原料，1981年停產後閒置，可謂客庄製磚產業興的時代縮影。

此外，湖口鍾家磚窯有別於常見的霍夫曼窯（八卦窯），客語稱為圓環窯，除具有側邊投煙口與清煤口、上方散熱孔、楔型磚、四道擋火牆與固定窯室外，在未封頂的中央煙道，尚可見數個風鼎金屬構造與兩處地下煙道清理口，相當獨特。且窯廠工作者仍在，為新竹縣磚窯文化研究的重要入口，且與湖口地方產業、生活與文化相互編織，希望保存共創雙贏。

官姓地主等人表示，窯廠所在的11位土地都不同意納入文資，應尊重地主權益；地主們認為只是一般磚廠工廠，毫無特殊技術和藝術美學，且窯體破損已無價值，若保存將使用他們的土地，應取得地主同意。也有地主表達若政府價購該土發展觀光，願意配合。

文史工作者認為湖口波羅汶的「鍾家圓環窯」，為新竹縣磚窯文化研究的重要入口，且與湖口地方產業、生活與文化相互編織，希望保存共創雙贏。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉波羅汶磚窯廠歷經兩年爭取納入文化資產保存，新竹縣文資審議會已正式通過，同意將這座「鍾家圓環窯」登錄為歷史建築，近日即將公告。（記者廖雪茹攝）

湖口波羅汶鍾家圓環窯通過文資審議登錄歷史建築的範圍涵蓋窯體、煙囪、煙道。（記者廖雪茹攝）

湖口波羅汶鍾家圓環窯通過文資審議登錄歷史建築的範圍涵蓋窯體、煙囪、煙道。（記者廖雪茹攝）

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