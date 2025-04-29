私有地當路用！彰化編3000萬元競標買地 底價公告現值7成

彰化縣政府今天編列3000萬元預算，循競標模式向私有地被當成道路用的地主買地，希望地主賣地給縣府，解決長年來地未被徵收卻又被當成道路用。（圖縣府提供）

2025/04/29 23:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣不少私人土地被當成道路使用，有些地主只好設圍籬堵路，造成當地無路可走，地主和居民對立。為了逐步解決問題，彰化縣政府工務處近3年來每年編列一筆預算，透過「地主出價競標」的方式向道路地主買地，今年競標已公告上網，預計6月開標，邀請符合資格的地主參與投標。

工務處說，目前全縣轄管縣道16條、鄉道231條，仍有許多路段尚未正式徵收取得。依照過去程序，若全面進行徵收，涉及龐大經費及複雜協調程序，考量財政狀況，縣府改採「地主出價競標」的方式，誰願意以較低成數出售土地，即優先購置。

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今年編列的購地預算有3000萬元，購地金額按照「投標成數×公告現值×土地面積」計算。為提高地主投標意願，今年特別設定底價為七成。簡單來說，若地主願以公告現值七成或更低價格出售已被當成道路的私有地，縣府將依投標成數由低至高依序購置，直到預算用罄為止。

工務處提醒，這次標案已在4月24日公告，預定6月23日開標。符合資格的地主若有意出售，可把握機會參與，將土地轉為現金，減少持有負擔，也可拿到一筆現金，更不用再繳地價稅。

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