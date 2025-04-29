江怡臻爭取擴大凍卵補助、合約院所 新北衛生局研議可行性

新北市議員江怡臻質詢表示，希望新北市擴大凍卵補助的冷凍費、保存費、最終解凍費，以及增加合約院所數量；圖為衛生局長陳潤秋。（記者董冠怡攝）

2025/04/29 21:34

〔記者董冠怡／新北報導〕為了搶救生育率，中央、地方政府紛紛祭出補助措施，新北市議員江怡臻今天在議會質詢時，希望新北市擴大凍卵補助的冷凍費、保存費、最終解凍費，以及增加合約院所數量；市府衛生局長陳潤秋說，如果經費許可，將給予相對補助，也會研議徵求更多醫療院所合作。

江怡臻指出，除了鼓勵生育，也要降低家庭生育成本負擔，目前中央提供試管嬰兒補助方案，首次最高10萬元、再次申請最高補助6萬元，新北則有醫療性凍卵補助上限3萬元，以及她先前爭取的抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）卵巢生育能力檢查補助。

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她提到，根據統計，政府擴大試管嬰兒人工生殖補助計畫成效佳，迄今協助2萬1514對夫妻，迎接2萬4653名新生兒，去年有8164對夫妻成功生下9034名試管寶寶，然而，全國整體生育率持續下滑，目前全國新生兒每年僅約13萬人。

她說，中央和新北雖有推動一次性凍卵補助，但許多人凍卵後的解凍意願不高，若政府能協助補助冷凍費、保存費、最終解凍費等費用，或許有望提高生育率，呼籲市府擴大補助。此外，新北市醫療凍卵補助合約醫療院所僅有亞東、雙和、台北慈濟，民眾反映3間太少，希望能夠放寬條件，也與北市醫療院所合作，多元選擇。

陳潤秋說，關於凍卵後的保存、解凍費用等，市府會去研議，如果經費可行的話，將給予相對補助，也開始徵求更多合作醫療院所。

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