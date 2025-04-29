不能輸台北市 藍綠議員都喊話「媽媽市長」推班班喝鮮奶

中央去年推動班班喝鮮奶政策，照顧學童建康成長。（圖：市府提供）

2025/04/29 21:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台北市國小以下學童每週1次喝鮮奶政策4月已上路，台中市多名藍綠議員今喊話「媽媽市長」盧秀燕，小孩成長不能等，儘速推動「班班喝鮮奶」政策，「台北辦得到、台中沒理由辦不到」；教育局長蔣偉民指出，估算約需1.7億預算，仍待中央補助再說。

行政院去年推出「班班喝鮮奶」政策，推動一學期後喊卡，台中市長盧秀燕一度表態希望「立意良善的政策能繼續辦理」。

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國民黨議員劉士州今率先在議會教育文化委員會指出，台北市已自行推動國小學童班班喝鮮奶政策，台中應該見賢思齊，儘速自籌預算讓學童在學校也能喝到鮮奶。

蔣偉民指出，估算若國小學童每週喝一次鮮奶，一年約需1.7億經費，仍盼中央補助。

劉士州不以為然指出，台中市自稱財政良好，只等中央預算才要開辦，若中央不補助就不推行，根本太過消極，「五星市長」、台中財政名列前矛卻還要等中央補助，促「媽媽市長」展現魄力照顧學生。

民進黨議員鄭功進也說，台中市有錢每年砸4億發「浪費券（物調券）」、辦購物節、鍋烤節，喊沒錢補助學生班班喝鮮奶，台北辦得到、台中辦不到，會不會太可笑，他也要向「媽媽市長」請命，自編預算讓學童喝鮮奶比亂發「浪費券」實際。

民進黨議員周永鴻也說，目前包括台北市、雲林縣、嘉義市等縣市自籌經費續辦或評估重啟班班有鮮奶政策，台中光辦購物節1年就花費將近4億，為了學生的健康成長，台中市應重啟讓學生喝鮮奶政策。

不過，蔣偉民仍再度強調，若每位學童一週喝一瓶鮮乳、單價26至28元來計算，一年需經費約1.7億，經費龐大還是希望由中央補助。

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