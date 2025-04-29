走西濱鹿港段注意！ 即起至5/18「半半施工」車道縮減

台61線西濱彰化鹿港段，即日起至5/18採「半半施工」進行伸縮縫更換作業。（圖由彰化工務段提供）

2025/04/29 21:19

〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！台61線西濱快速公路彰化鹿港段，將從即日起至5月18日，採「半半施工」進行伸縮縫更換作業，替代道路今天（29日）公布，公路局彰化工務段呼籲用路人減速通過工區，或改行駛144縣道與台17線、台61線平面車道。

彰化工務段指出，即日起至5月4日晚間8點（全時段），採半半施工進行伸縮縫更換作業，會先封閉台61線179K+500-178K+500北上車道內側路段，俟完成後再改封北上車道外側路段；北上保留1個車道，車輛請減速慢行通過工區；或改行駛台61線179K福興匯出匝道→向右行駛144縣道→左轉台17線→左轉鹿工路→接台61線177K鹿港匯入匝道北上。

請繼續往下閱讀...

5月5日上午9點~5月18日晚間8點（全時段），採半半施工進行伸縮縫更換作業，會先封閉台61線178K+500-179K+500南下車道內側路段，俟完成後再改封南下車道外側路段；南下保留1個車道，車輛請減速慢行通過工區；或改行駛台61線177K鹿港匯出匝道→行駛台61平面車道→接台61線179K福興匯入匝道南下。

台61線西濱彰化鹿港段，採「半半施工」進行伸縮縫更換作業。（圖由彰化工務段提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法