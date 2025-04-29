中市去年兒童節推「三不一沒有」未落實執行 今年更直接取消

市議員江肇國批市府沒収兒童節的三不一沒有。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/29 21:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕去年的兒童節，台中市長盧秀燕推動「三不一沒有」特別計畫，「不用背書包、不用穿制服、放下課本、走出教室且沒有作業」，民進黨市議員江肇國今天痛批市府，不但去年根本沒有徹底執行，今年更是直接不推動，根本是「欺騙小孩」。

副市長鄭照新表示，今年並沒有取消，只是沒有侷限在「三不一沒有」；教育局長蔣偉民表示，今年都是授權校方各自慶祝；教育局表示，為了不影響學校原定的慶祝活動，並尊重各校的創意發想，114年兒童節活動以『我的興趣，我的超能力』為主題，鼓勵各校設計活動，提供學生展現才能的機會，讓每個活動都成為學習的一部分。

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議員江肇國指出，去年質詢時，市府官員曾信誓旦旦保證，「三不一沒有」計畫會要求學校嚴格落實，當時鄭照新也在議場，並公開宣示市府「童叟無欺」。然而今年就乾脆取消。

江肇國說，去年說會全面推動，結果兩百多所學校不到一半執行，今年不但取消，市府竟把責任推給學校，聲稱「授權學校自我發揮」，但究竟慶祝的方式效益如何，市府都無法說明，他強烈譴責副市長與局長督導不力，不僅欺騙小朋友，也欺騙議會、欺騙市民，毫無誠信，要求市府徹底檢討。

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