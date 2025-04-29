台中文心拖吊場將華麗變身圖書館 市府拍板5/20前搬遷

台中文心拖吊場將變身變圖書館，預計6月動工。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/29 20:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文心拖吊場設在文小65學校用地，多年來成嫌惡設施，隨南屯人口突破18萬，市府歷經3任市長漸進轉型，目前規劃興建羅布森圖書館，地方關切拖吊場何時搬遷，文化局長陳佳君指出，市府已完成會勘，拍板拖吊場5月20日前搬遷，圖書館規劃6月動工，預計明年啟用，拖吊場可望華麗轉身。

文小65位於南屯區13期重劃區內，鄰近豐樂公園及多所學校，當時因設校需求不高，市府改設文心拖吊場使用多年，隨著南屯區人口漸增，地方屢要求文小65用地應更多元利用，包前市長胡志強及林佳龍均縮小拖吊場使用空間，增闢包括室內及戶外籃球場、紅土網球場及直排輪曲棍球場等，提供多元運動空間。

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目前南屯區人口成長到18萬人，因現有2座圖書館均集中在南屯區北側，南側居民期盼有圖書館多年，台中市長盧秀燕拍板遷移拖吊場興建圖書館，去年由曾創辦10年獨立書店的企業，斥資1億餘打造生態圖書館後捐贈給台中市府，預計2026年完工啟用。

市議員朱暖英今在議會教育文化業務質詢關切圖書館進度，朱暖英指出，南屯區五權西路以南的區域有多達8個里，人口數眾多，地方期待就近有圖書館，前市長胡志強一度有規劃蓋圖書館，在地等待多年，終於要蓋圖書館，地方均極關注圖書館興建進度，及拖吊場何時能搬遷。

文化局長陳佳君指出，目前圖書館建照近期可望取得，目標6月開工，至於拖吊場遷移期程，經市府各單位會勘後，預計在5月20日前搬完畢，並在圖書館6月開工前清空現場。

朱暖英希望文化局妥善規劃，讓圖書館順利完工啟用；陳佳君強調，羅布森圖書館將採高綠覆率生態風格呈現，內部的空間規劃包括設置有樂齡、青少年、嬰幼兒閱覽區適合全齡化閱讀，讓民眾享全方位的閱讀服務。

台中文心拖吊場即將華麗轉身變圖書館，市府拍板5月20日前搬遷。（圖：市府提供）

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