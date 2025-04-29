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    川普新政減弱美歐信任 台歐可發展安全及關鍵設施防護合作

    科技、民主與社會研究中心（DSET）29日舉行台歐智庫對談，邀請德國、法國資深研究員分享歐洲在美國總統川普新政府上任後的應對策略，以及台灣與歐洲在科技與經濟政策上的合作方向。（DSET提供）

    科技、民主與社會研究中心（DSET）29日舉行台歐智庫對談，邀請德國、法國資深研究員分享歐洲在美國總統川普新政府上任後的應對策略，以及台灣與歐洲在科技與經濟政策上的合作方向。（DSET提供）

    2025/04/29 20:26

    〔記者吳柏軒／台北報導〕科技、民主與社會研究中心（DSET）今（29日）舉行台歐智庫對談，邀請德國、法國資深研究員分享歐洲在美國總統川普新政府上任後的應對策略，以及台灣與歐洲在科技與經濟政策上的合作方向，包含歐洲對美新任度減弱，以及台灣可與歐洲發展安全、關鍵基礎設施防護、反經濟脅迫與供應鏈安全等合作。

    DSET今日下午舉行「DSET台歐智庫對話十字路口的聲音：科技戰略競爭與民主韌性下的歐洲」活動，找來德國墨卡托中國研究所執行長Mikko Huotari，與法國蒙田研究所資深研究員兼國際研究主任Mathieu Duchâtel出席。

    DSET執行長張智程表示，今日座談聚焦討論歐洲對川普2.0的科技與貿易議程的回應戰略，還有歐洲對中國產業補貼威脅的戰略回應，以及台灣與歐洲在國家安全、經濟安全上的合作方向。

    針對川普新政，Mikko Huotari表示，歐洲對美國的信任正在減弱，面對關稅政策變動，目前歐洲國家多數低調採「等待策略」，避免倉促反制，利用90天關稅暫緩期重新評估形勢、維持團結。

    Mathieu Duchâtel則表示，美歐關係的關鍵之一為對中國的立場，要求歐洲與美國採一貫立場，但目前加壓跡象不明顯，且近期美國財長發言顯示對中稍微緩和，整體仍待觀察，另，中國似有意維持歐洲投資與市場，並暗示可能解除部分對歐洲制裁，展開電動車議題對話等，但他指出，這與歐盟期待調整雙邊貿易不對等關係的立場仍有差異，目前雙方的優先事項仍難彌合。

    至於針對台歐合作，Mikko Huotari指出，台歐在半導體供應鏈上的合作潛力巨大，但政策推動需加速，以追上更多商業機會；而台灣若能與德法等衛星產業的關鍵公司建立聯繫，將有助穩固台歐未來合作。

    Mathieu Duchâtel則表示，歐洲的經濟安全議程本身就是一份可行的台歐合作路徑圖，如歐盟當下愈發重視對外投資審查，而台灣已有數十年的對外投資審查經驗與體系，值得與歐洲交流，與此同時，在研究安全、關鍵基礎設施防護（如電信與海底電纜）、反經濟脅迫與供應鏈安全等議題上，雖然雙方在部分議題上優先順序不同，但仍有很大合作空間。

    科技、民主與社會研究中心（DSET）29日舉行台歐智庫對談，邀請德國、法國資深研究員分享歐洲在美國總統川普新政府上任後的應對策略，以及台灣與歐洲在科技與經濟政策上的合作方向。（DSET提供）

    科技、民主與社會研究中心（DSET）29日舉行台歐智庫對談，邀請德國、法國資深研究員分享歐洲在美國總統川普新政府上任後的應對策略，以及台灣與歐洲在科技與經濟政策上的合作方向。（DSET提供）

    科技、民主與社會研究中心（DSET）邀請德國墨卡托中國研究所執行長Mikko Huotari來台座談。（DSET提供）

    科技、民主與社會研究中心（DSET）邀請德國墨卡托中國研究所執行長Mikko Huotari來台座談。（DSET提供）

    科技、民主與社會研究中心（DSET）邀請國蒙田研究所資深研究員兼國際研究主任Mathieu Duchâtel來台座談。（DSET提供）

    科技、民主與社會研究中心（DSET）邀請國蒙田研究所資深研究員兼國際研究主任Mathieu Duchâtel來台座談。（DSET提供）

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