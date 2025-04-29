桃園市學前特教資源不足 特教生被迫以「普通生」讀公幼

桃園市學前集中式特教班目前有50班、安置幼兒共355人，但有家長反映名額不足，導致幼兒須以普通身分就讀公幼。（桃市府教育局提供）

2025/04/29 19:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市學前集中式特教資源分配失衡，議員黃敬平質詢指出，有幼兒因名額不足，只能以普通生身分就讀公幼，無法獲得應有的特教資源；教育局長劉仲成表示，113學年度桃園市學前集中式特教班50班，安置幼兒共355人，每年度都會盤點各區資源與需求，目前已核定114學年度於八德、蘆竹區各增設1班。

教育局今（29）日於市議會進行工作報告，黃敬平指出，他接獲家長反映，學前資源中心在名額不足下，建議家中障礙幼兒以普通生身份就讀公幼，但在現行制度之下，公幼申請特教助理員的條件苛刻，必須達到需協助幼兒占全班30%以上，且限於特殊情形嚴重時才可申請，導致多數公幼即使面對中重度障礙幼兒，也難以獲得協助，即使成功申請，每日支援時數最多僅3小時、學年總計540小時，遠低於非營利幼兒園每日4至8小時的標準，建議教育局比照非營利幼兒園補助標準，同時增設集中式特教班。

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劉仲成表示，113學年度桃園市學前集中式特教班50班，安置幼兒共355人，法規規定學前集中式特教班每班幼兒不得超過8名，目前桃園市平均每班安置約7人尚符合規定，且每學年度都會盤點各行政區資源與需求進行增班，目前已核定114學年度於八德、蘆竹區各增設1班，每年持續盤點其他行政區需求。

教育局進一步說明，公幼特教學生助理人員總時數，以每週20小時或40小時為原則；非營利幼兒園身心障礙幼生每達2人，補助配置1名助理人員的鐘點費每日最高4小時，若有招收多重身心障礙或中重度身心障礙幼生，或招收有情緒行為障礙或其他特殊情況幼生，得視其需求每日最高補助8小時；準公幼每班接受安置身障兒達2人以上者，補助增置人員鐘點費每日最高4小時，其中1人障礙程度為中重度以上者，每日最高6小時，若公幼有需要協助幼兒申請專業輔導人力，亦得向教育局申請經費補助。

桃園市學前集中式特教班目前有50班、安置幼兒共355人，但有家長反映名額不足，導致幼兒須以普通身分就讀公幼。（桃市府教育局提供）

桃園市學前集中式特教班目前有50班、安置幼兒共355人，但有家長反映名額不足，導致幼兒須以普通身分就讀公幼。（桃市府教育局提供）

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