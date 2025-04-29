新北衛生局長陳潤秋 : 淡海新市鎮第二期將劃設醫療專用地

國民黨籍市議員陳偉杰今（29）日於議會質詢時表示，市府應儘速銜接中央政策，積極推動新設大型醫療機構的各項作業，並要求衛生局提出具體的短、中、長期規劃與時程表。 （記者羅國嘉攝）

2025/04/29 21:24

〔記者羅國嘉／新北報導〕針對新北市淡水醫療資源長期不足問題，國民黨籍市議員陳偉杰今（29）日於議會質詢時表示，隨著中央於今年2月核定重新劃分醫療分區，地方民眾多年爭取設立大型醫療院所的訴求終於迎來轉機。市府應儘速銜接中央政策，積極推動新設大型醫療機構的各項作業，並要求衛生局提出具體的短、中、長期規劃與時程表。

衛生局長陳潤秋回應，未來將依據新分區原則，以設立中型醫院為目標，並全力支持若有私人醫療機構（如亞東醫院、淡水馬偕）提出設院計畫。若缺乏合適土地，市府也將爭取於淡海新市鎮第二期計畫中劃設醫療專用地，作為長遠規劃之用。

請繼續往下閱讀...

陳偉杰指出，北海岸幅員遼闊、交通時間冗長，急重症患者常面臨救護運輸延遲問題。他強調，新設醫院不應僅止於門診量提升，更應同步強化急診救護與重大事故應變能力，納入急診中心設置、外傷急救體系、與緊急醫療運輸網絡等完整規劃；陳潤秋承諾，會一併納入考量並積極推動。

針對長照與健康照護議題，陳偉杰也呼籲衛生局與社會局應利用此次醫療分區調整契機，重新盤點大淡海與北海岸地區的長照服務資源，並納入社區健康促進中心、銀髮族慢性病照護、嬰幼兒健康防治等服務。他指出，應整合長照2.0體系，建立涵蓋急救至長期照護的健康照護網絡，真正滿足當地居民的健康需求。

陳潤秋說，目前淡水、三芝有很好的綜合式長照聚落，皆都再建設中，像三芝的住宿型長照，及將來的老人公寓都已快要落成，而淡水的馬偕醫院、海洋大學有設長照，市府都會定期開會，藉由不只是夠，更能聚集成一個代表。

最後，陳偉杰也說，市府各相關局處應提出新設醫療院所的完整規劃報告，並於一個月內提供書面資料。「既然有機會重新布局，就應該一次到位，打造一座具備急診、慢性病照護與嬰幼兒健康防治的完整醫療體系，真正回應地方民意所需。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法