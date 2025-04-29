4月還不開花！康乃馨減產2成 尾花農備貨應戰母親節

田尾鄉農會總幹事吳政憲表示，今年冷春造成康乃馨產量銳減，目前每枝價格已漲至16至18元，預估母親節前仍會上揚3成左右。（記者陳冠備攝）

2025/04/29 19:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕母親節將至，康乃馨進入最大銷售檔期，全台最大產地彰化田尾，今年因氣候異常影響花況，出現2成減產狀況。目前花農正加緊採收，備貨尚稱充足，但隨節日逼近，花價恐續漲，呼籲民眾提早選購，以免買不到心儀花材。

全台康乃馨種植面積約28公頃，田尾鄉種植約23公頃，佔全國產量約8成，每年4、5月進入採收期，但今年3月彰化均溫19．8度，創下近10來最低溫，使得逾2成康乃馨無法抽高，尚未結苞的窘狀，無法如期在母親節前採收，令不少花農急得跳腳。

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為此田尾鄉農會今日舉辦康乃馨行銷推廣活動，彰化縣長王惠美、立委陳素月、農糧署中區副分署長徐惠瑩等人與會。農會總幹事吳政憲表示，今年冷春造成產量銳減，目前每枝價格已漲至16至18元，預估母親節前仍會上揚3成左右，要買康乃馨要趁早。

「第一次遇到四月還不開花。」種花十餘年的王順利說，往年4月底，康乃馨花開8至9成，今年至今才花開6成，剩下「含苞待放」的狀況預計要到一個月後才會盛開。他指出，雖然目前拍賣價可達每枝18元，但節後恐跌剩5元，損益還很難講，最慘的是，這不符合自然災害還不能申報農損，只能加緊採收，能賺一朵是一朵。

對此吳政憲說，田尾鄉農會與農友合作，從2004年起保證收購康乃馨，今年達到出貨量12萬株，準備單枝包裝康乃馨連同宅配每枝20元，另依送禮需求有盒裝、花束到花籃等系列商品，穩定市價也保障農民收益，有興趣民眾可上農會官網訂購，提早準備母親節心意，也能幫助在地農友。

今年因氣候異常，彰化田尾康乃馨出現2成減產狀況。（記者陳冠備攝）

田尾鄉農會舉辦康乃馨行銷推廣活動，彰化縣長王惠美（左4）、農糧署中區副分署長徐惠瑩（左3）等人與會。（記者陳冠備攝）

受今年冷春影響，田尾產區約有2成康乃馨仍「含苞待放」，預計要到5月中旬才會盛開。（記者陳冠備攝）

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