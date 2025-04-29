請周五爽休4天？ 一票人勞動節隔天「選擇上班」 爆笑原因曝

一年一度的勞動節（5月1日）將至，然而今年勞動節落在周四，僅有1天假期，引起一派喜愛連續假期的民眾，紛紛發文抱怨與討論攻略。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2025/04/29 19:57

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的勞動節（5月1日）將至，然而今年勞動節落在周四，僅有1天假期，引起一派喜愛連續假期的民眾，紛紛發文抱怨與討論攻略。對此，有網友透露身邊有不少朋友，已事先在周五（5月2日）請假，以便爽放4天連假，消息引起眾人熱議，但有也一票人選擇上班，因為他們認為那天上班「應該很輕鬆」。

51勞動節到來前，陸續有網友在PTT以「5/2你有放假嗎」、「這周五你有自己請假嗎」、「不是啊5/2怎麼沒放假？」等標題發文，內容不外乎是在討論今年勞動節的放假時間。PO文者們除了抱怨說，今年勞動節只有1天的假期，還分享同事、親朋好友為了能讓假期變成「連假」，紛紛提前把勞動節隔天的星期五也請了假。

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這些貼文在網上掀起熱烈討論，「有，請特休」、「想放假自己請」、「周二一起請不是更好」、「公司統一要員工請假，但我們部門可能要正常上班，orz」。但也有一票人指出，既然周五只需上班1天，那根本不值得大費周章假期安排，寧願繼續上班，「那天上班應該很輕鬆」、「上班超讚，因為大家都請了，進度停擺超輕鬆」。

更有一些網友直白建議，「離職更好不是」、「關於放假，一律建議辭職」，顯然已對這類議題感到疲乏。

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