為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市「生生用平板」配置7.8萬台 學生拿到破損平板被要求賠錢

    桃園市配合教育部推動「班班有網路、生生用平板」，目前全市配置有7萬8000台。（資料照，記者周敏鴻攝）

    桃園市配合教育部推動「班班有網路、生生用平板」，目前全市配置有7萬8000台。（資料照，記者周敏鴻攝）

    2025/04/29 19:35

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「班班有網路、生生有平板」計畫，目前總計配置有7萬8000台，教育局今（29）日於市議會工作報告，議員謝美英質詢指出，有孩子拿到有破損的平板，向老師反映得到可以繼續使用的答案，豈料，課後裂痕擴大竟被要求賠償；對此，教育局長劉仲成表示，目前平板仍在保固期，若在自然使用下損壞，不須負擔賠償責任，目前尚無獲報有學校請學生賠償的案例。

    謝美英指出，桃市府教育局自2022年起配合教育部推動「中小學數位學習精進方案」，在國中小1至12年級全面實施「班班有網路、生生用平板」，並優先提供偏鄉學童使用，以縮減城鄉教育落差，近日卻有家長反映，孩子電腦課時拿到左上角有破損的平板，跟老師反映後得到可以繼續使用沒問題的答覆，結果課後裂痕擴大，老師竟然要學生賠償，導師獲悉後也認為不合理，幫忙跟電腦老師反映，但電腦老師堅持該生是最後一個使用者，因此要負賠償責任。

    謝美英指出，依據使用經驗，任何玻璃保護貼一旦破損，只要輕微施加壓力，都會破損持續擴大，學生事前已跟老師反映，仍得冒著可能割傷手指的風險繼續使用，後來更變成「冤大頭」，只能說誰用到誰倒霉，教育局至少每週盤點一次，也要編列足夠預算修繕，不要歸責到老師身上，最後轉嫁到學生。

    劉仲成表示，目前全市平板約有7萬8000台，使用年限為4年，為確保使用期限內設備可正常使用，採購時已含4年保固服務，當年限到期時，如堪用則繼續使用，不堪用則循報廢處理，現階段配合計畫推動的平板都在保固期內，因此沒有額外編列維修經費，平板若是正常使用下損壞，不須負擔賠償責任，因財產已移撥各校自行管理，由各校視實際情況，依公有財產使用規定認定是否需賠償，教育局目前無獲報有學校請學生賠償的案例。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播