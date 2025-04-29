桃市「生生用平板」配置7.8萬台 學生拿到破損平板被要求賠錢

桃園市配合教育部推動「班班有網路、生生用平板」，目前全市配置有7萬8000台。（資料照，記者周敏鴻攝）

2025/04/29 19:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「班班有網路、生生有平板」計畫，目前總計配置有7萬8000台，教育局今（29）日於市議會工作報告，議員謝美英質詢指出，有孩子拿到有破損的平板，向老師反映得到可以繼續使用的答案，豈料，課後裂痕擴大竟被要求賠償；對此，教育局長劉仲成表示，目前平板仍在保固期，若在自然使用下損壞，不須負擔賠償責任，目前尚無獲報有學校請學生賠償的案例。

謝美英指出，桃市府教育局自2022年起配合教育部推動「中小學數位學習精進方案」，在國中小1至12年級全面實施「班班有網路、生生用平板」，並優先提供偏鄉學童使用，以縮減城鄉教育落差，近日卻有家長反映，孩子電腦課時拿到左上角有破損的平板，跟老師反映後得到可以繼續使用沒問題的答覆，結果課後裂痕擴大，老師竟然要學生賠償，導師獲悉後也認為不合理，幫忙跟電腦老師反映，但電腦老師堅持該生是最後一個使用者，因此要負賠償責任。

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謝美英指出，依據使用經驗，任何玻璃保護貼一旦破損，只要輕微施加壓力，都會破損持續擴大，學生事前已跟老師反映，仍得冒著可能割傷手指的風險繼續使用，後來更變成「冤大頭」，只能說誰用到誰倒霉，教育局至少每週盤點一次，也要編列足夠預算修繕，不要歸責到老師身上，最後轉嫁到學生。

劉仲成表示，目前全市平板約有7萬8000台，使用年限為4年，為確保使用期限內設備可正常使用，採購時已含4年保固服務，當年限到期時，如堪用則繼續使用，不堪用則循報廢處理，現階段配合計畫推動的平板都在保固期內，因此沒有額外編列維修經費，平板若是正常使用下損壞，不須負擔賠償責任，因財產已移撥各校自行管理，由各校視實際情況，依公有財產使用規定認定是否需賠償，教育局目前無獲報有學校請學生賠償的案例。

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