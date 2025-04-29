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    帶獵槍進議場、警局長面前亮槍 新北議員馬見籲設集中保管作業SOP

    新北市議員馬見（Lahuy．Ipin）今天攜帶獵槍與槍砲彈藥執照進入議場，針對新版獵槍管理辦法，向市警局、原民局提出四點要求，並於警察局長廖訓誠面前「亮槍」。（記者董冠怡攝）

    新北市議員馬見（Lahuy．Ipin）今天攜帶獵槍與槍砲彈藥執照進入議場，針對新版獵槍管理辦法，向市警局、原民局提出四點要求，並於警察局長廖訓誠面前「亮槍」。（記者董冠怡攝）

    2025/04/29 19:17

    〔記者董冠怡／新北報導〕為了維護原住民族合法、順利行使狩獵文化權，新北市議員馬見（Lahuy．Ipin）今天攜帶獵槍與槍砲彈藥執照進入議場，針對新版獵槍管理辦法，向市警局、原民局提出4點要求，包含會同內政部警政署聯合召開說明會或座談會、與烏來四部落合作討論共同保管可行方案；主動進入各區，輔導都會區族人新法規內容；公開說明派出所集中保管作業標準及流程。

    馬見說，內政部警政署今年3月公告實施「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」新版條文，新版獵槍管理辦法規定，原民申請持有自製獵槍，應先通過16小時獵槍安全訓練及測驗，取得合格證書；自製獵槍應須由轄區警局送交國防部，完成安全檢測；獵槍及其主要組成零件或彈藥，應存放於原民地區，採集中或個別保管。

    馬見指出，個人保管須具備鐵櫃、警鈴及監視器；集中保管須由部落或團體設置庫房，鋼筋水泥構築，並有24小時專人看管、錄影監視消防及溫溼度控管設備，但實務上難以達成。生活在都市住宅的族人並無自行設置槍櫃、保全、監控的條件，也無法以組織部落集中保管，得交由轄區派出所集中保管。

    馬見詢問，目前在集中保管、個別保管規定上，市府準備好了沒？在部落中若要推動集中保管，是否已有預備方案？各派出所，是否已有妥善設置槍枝保管設施？是否已建立獵槍交存、取回、歸還的標準流程？要求提出具體準備進度與支援措施，由市府主動向族人與各部落說明，讓族人能夠有所準備與因應，2個月內提交書面資料。

    廖訓誠說，目前新北市原民自製獵槍執照有210張，依照法規採個別或集中保管，除非天災或其他不可抗力情事，搬遷至非原民居住地區，可暫時寄存於派出所，議員所提上述意見，涉及警政署的權責，會再和內政部反映溝通。

    媒體詢問馬見攜帶槍枝是否違法？廖訓誠回應，依據相關許可及管理辦法所示，持有人攜帶經許可的自製獵槍外出，應隨身攜帶執照、妥適包覆且不得顯現槍枝外形，以及不得搭乘大眾運輸即可；馬見則說有取得議會同意，也無填裝彈藥。

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