高捷黃線Y20都計變更案通過 捷運局：東高雄轉型引擎

高捷黃線Y20都市計畫變更案通過。（捷運局提供）

2025/04/29 19:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運黃線Y20聯開案，將Y20站東側農業區變更為捷運開發區，其都市計畫變更案4月29日經內政部都市計畫委員會大會審議通過，捷運局形容，車站周邊開發潛力、將成為催動東高雄轉型的引擎。

捷運局長吳嘉昌表示，為加速中崙社區轉型發展，Y20站於五甲一路西側劃設捷運開發區，增加一處出入口，捷開區面積4878平方公尺、容積率490%，可開發量體達1.2萬坪，提供商場、文創、休閒等宜居機能，將串聯本計畫及衛武營商圈，加上2026年三井LaLaport進駐完工，將型塑成東高雄門戶商業核心新聚落。

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捷運局說明，高捷黃線全長22.91公里，共設置23站，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，並連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，係為重要交通動脈；目前捷運工程之土建標、機電標、軌道標及設計標均已發包並辦理部分場站工程施作事宜，期能於2034年全線完工通車。

目前Y20站周圍土地利用多以住宅大樓與透天厝為主，沿街商業為輔，為舒適寧靜住宅區，經由捷運黃線建置，將增加地方發展動能，並結合信仰、活動、交通及在地美食，促使車站周邊成為地區重要生活中心，引導周邊發展及都市再生。

另高市府同步啟動「鳳山都市計畫第四次通盤檢討」，全面檢視土地使用規劃，引導成為TOD緊密城市的發展，其中重要課題亦包含檢討中崙農業區的發展帶動鳳山都市再生。

高捷黃線Y20都市計畫變更案通過，圖為聯開案模擬圖。（捷運局提供）

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