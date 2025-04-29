中壢再添休憩新亮點 桃園大圳3-3埤塘綠美化完工

中壢再添休憩新亮點，桃園大圳3-3埤塘綠美化完工啟用。（記者李容萍攝）

2025/04/29 20:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園大圳3-3埤塘為農田水利署桃園管理處所有，過去外租養魚常飄惡臭，桃園市工務局斥資1990萬元委託中壢區公所代辦綠美化工程今（29）日完工，新增生態區、760公尺環湖步道、景觀節點、簡易體健設施等，注重生態保護及候鳥復育，營造兼具生態價值與休憩功能的綠意空間。

桃園大圳3-3號池位於中壢區內定里，總面積約5.2公頃，水域面積約4.7公頃，公園綠地面積約0.47公頃，並未設置景觀設施，也曾經被規劃設置太陽能綠電，因地方抗議才作罷。

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桃園市長張善政今天視察時說，這筆1990萬元工程經費，包括工務局補助代辦經費、環保局內定里垃圾焚化廠回饋金及經濟發展局長生海湖電廠回饋金等。經整治後已無臭味，維護生態讓候鳥能棲息，居民在黃昏或傍晚時候來邊走路散步，景觀非常漂亮，也鼓勵民眾多多利用此一新埤塘公園。

內定里長劉家順說，內定里共有7處埤塘，目前已有2處完成整治，先前3-3埤塘養魚容易出現惡臭，現在美化完工，居民不必再受惡臭之苦，盼其他5處市府也能盡速完成。

中壢區長李日強提到，整治工程不僅規畫候鳥低擾動自然棲息區，也利用原有魚介設施加工成生態浮島與候鳥樁，作為候鳥覓食落腳及棲息處。同時，也在邊坡處以植生包堆疊改善既有裸露面，成為邊坡擋土設施，更種植各類四季灌木豐富景觀性。全區更搭配使用景觀高燈及矮燈，並安裝定時器及迴路控制，實現節能及降低對周邊住戶及生態影響。

桃園大圳3-3埤塘綠美化完工啟用。（記者李容萍攝）

桃園大圳3-3埤塘綠美化完工啟用。（記者李容萍攝）

桃園大圳3-3埤塘夕陽景色十分浪漫。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右3）等人視察桃園大圳3-3埤塘綠美化完工啟用。（記者李容萍攝）

桃園大圳3-3埤塘綠美化完工啟用。（記者李容萍攝）

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