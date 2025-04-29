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    剴剴案訪視紀錄異常卻未處置 洪婉臻：北市社會局是幫兇

    台北市議員洪婉臻（左）29日怒批，社會局是剴剴案的幫兇，更直指社會局長姚淑文（右）不適格應該下台。（圖取自台北市議會網站）

    台北市議員洪婉臻（左）29日怒批，社會局是剴剴案的幫兇，更直指社會局長姚淑文（右）不適格應該下台。（圖取自台北市議會網站）

    2025/04/29 18:47

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市1歲10月大男童「剴剴」2023年底遭保母姐妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死，議員洪婉臻今天（29日）指出，惡質保母亂填檢核表送假資料，訪視員也直接放水，訪視紀錄前後矛盾，社會局也不知情，是雙重欺騙、漏接孩子，批評社會局就是幫兇，更指社會局長姚淑文不適格應該下台。台北市秘書長李泰興表示，訪視不應該流於形式，要針對訪視紀錄進一步瞭解。

    洪婉臻下午在議會民政部門質詢出示包含剴剴、同樣由劉姓保母姐妹托育照顧的潘童和蔡童共3個孩子的訪視紀錄跟檢核表，說明檢核表是保母寫好，再由訪視員確認。而保母將剴剴每一個項目都打勾，包括能表達自己的意思、自己會找大人一起玩等，訪視員也都檢核同意送出去。

    不過，訪視紀錄又寫到，剴剴大多時候都站在旁邊觀察，不太會主動表達自己想要的東西，跟其他的孩子玩不起來，應持續觀察；建議輔導事項則寫到，幼兒可能沒有受到良好刺激跟對待，導致情緒跟反應不如同年齡的幼兒，但發展部分，又寫符合1歲半的發展檢核，目前觀察沒有太大的問題。

    洪婉臻指出，訪視紀錄前後不一，依照紀錄，訪視員其實有發現異狀，有發現行為上的特殊異常，可是社會局卻沒有作為，怒批社會局避重就輕、漏接孩子，訪視員對異常視而不見。洪婉臻指，姚淑文把問題都推給中央，態度不佳，該要到的資料都沒要到，更說「你們就是幫兇」，局長不適格，應該下台。

    姚淑文表示，於去年3月12日提出7+1政策，這一年來都有確實落實，行政裁處上市府的確只能公告姓名跟廢證。她說，所有資料都交給檢調，檢調有疑慮可以傳喚，他們也希望被釐清。

    李泰興表示，社會局很認真，但還是希望社會局針對過去不幸個案，找出原因，不會因為是過去的案子就不管了。李泰興說，因剴剴無父母照顧，照理來說剴剴的訪視頻率應較其他個案更高，且訪視不應該流於形式，要針對訪視紀錄進一步瞭解，將來社會局要有精進作為，不能只是走形式。

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