台中捷運7線路網進度曝 藍線機電工程6月開工

中捷7條規畫線路，除了已完成的綠線，包含藍線、綠線延伸大坑彰化、機場捷運橘線、藍線延伸太平、屯區捷運環狀線、崇德豐原紅線、橘線延伸海線。（交通局提供）

2025/04/29 19:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市7條捷運路線同步規劃進行，藍線規劃從台中港到台中車站，土建工程細部設計月底前發包，明年開工，2034年完工，市長盧秀燕說，雙北捷運完整便捷令人羨慕，台中起步較晚，若1條1條蓋50年都蓋不完，市府先定下路網，7線齊發，同時規畫同時進行讓串接山海屯與市區的完整路網，盡快完成。

台中市政府昨日召開市政會議進行專案報告捷運路網進度，捷運工程局長蘇瑞文進指出，中捷有7條規畫線路，除了已完成的綠線，包含藍線正在細部設計階段、綠線延伸大坑彰化進入綜合規畫，機場捷運橘線可行性研究已獲交通部原則同意，總經費約1602億元，以及藍線延伸太平、屯區捷運環狀線、崇德豐原紅線、橘線延伸海線目前也在可行性研究階段。

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其中，藍線進度最快，從台中港到台中車站，共20個車站，台中港到龍井8站是高架站，其他12站是地下車站，全長24.78公里，耗資1615億元，中央負擔42%、市府負擔58%；市府3月底到4月初將土建工程細部設計與監造分3個標案公告，預計5月全數開標。

蘇瑞文說，藍線的機電系統工程4月初順利決標，預計今年6月率先開工，市府6月底會舉辦整體開工典禮，告訴市民捷運藍線進度；土建工程的細部設計約需10個月，預計明年中完成後招標土建工程，明年下半年開工，從海線部分動工，若一切順利2034年完工通車。

蘇瑞文指出，綠線延伸大坑彰化，預計年底完成綜合規畫，明年提報交通部審議。其他5線則在可行性研究階段，橘線去年10月送交通部，交通部將送行政院審議；藍線延伸太平，去年11月提報，今年2月交通部函復修正意見，市府3月修正後再提報。屯區環線，今年1月提報，交通部4月函復修正意見，市府預計5月初提報修正報告；紅線4月決標，橘線延伸海線預計5月開標。

盧秀燕表示，中捷7線齊發，規畫路網、同時跑流程，爭取中央同意，與籌措經費，由於每條捷運路線的經費都非常龐大，以藍線為例，市府要負擔900多億元，幾乎是市府半年份的總預算，捷運興建財源包括市府編列預算，爭取中央補助，以及重劃地出售，因為重劃地是投資所得，拿來換捷運，出售是情非得已。

盧秀燕說，台中起步較晚，若一條一條蓋五十年都蓋不完，市府先定下路網，7線齊發。（記者蔡淑媛攝）

蘇瑞文說明中捷7條路線規畫路線進度。（記者蔡淑媛攝）

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