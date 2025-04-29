喝玉山水長大 杉林鳳梨、芒果入列高雄伴手禮

運用高雄杉林「喝玉山水長大」的芒果和金萱茶葉等農產研發的《金萱芒果沙布烈》，令人驚豔！（記者蘇福男攝）

2025/04/29 19:25

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市杉林區位於楠梓仙溪中游，杉林社區盛產的鳳梨、芒果「喝玉山水長大」，農業局媒合企業協助杉林研發第一支伴手禮產品「杉林金鳳和弦伴手禮」，升級在地農產價值。

杉林社區發展協會理事長陳國忠說，社區居民以務農為主，當地因有玉山和阿里山脈匯聚水源灌溉，加上大黃土等栽種條件，終年盛產鳳梨、芒果、芭樂、木瓜、香蕉和小番茄等作物，但因缺乏研發技術、人力，無法進一步提高農產附加價值。

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農業局「根留農村計畫」和樹德科技大學NPO研發中心媒合，帕莎蒂娜名廚黃麗芳運用杉林社區的鳳梨、芒果，研發「鳳梨酥盒」和「金萱芒果沙布烈」，並設計推出「杉林金鳳和弦伴手禮」，是杉林地區第一支伴手禮產品。

農業局副局長高鎮遠說，農業單打獨鬥的時代已是過去式，現在要「以大帶小」，根留農村計畫為農村社區和企業共同研發的構想提供最佳舞台，藉由社區和企業攜手合作模式，為杉林社區一級農產透過技術支援創新產品，讓在地農產得以升級。

帕莎蒂娜創辦人許正吉說，這塊土地長出優良的農產品，集團主廚不斷發揮巧思研發，以六龜原生紅茶開發的糕點「六龜原生紅茶金桔費南雪」，今年參加ITI國際風味評鑑比賽奪下最高榮譽三星獎，台灣農漁產品在國際比賽深具得獎潛力。

高雄市農業局媒合企業協助杉林研發第一支伴手禮產品「杉林金鳳和弦伴手禮」，升級在地農產價值。（記者蘇福男攝）

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