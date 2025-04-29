剴剴案追責！社工造假訪視 議員許淑華籲嚴審保母、推獎金制

台北市議員許淑華指出，檢調偵辦結果顯示社工造假訪視紀錄，認為未來有必要建立獎金制度，並提醒社會局針對保母證應審慎檢視，另須提供健康檢查、刑事紀錄證明、環境安全檢查、登記切結書。（記者劉詠韻翻攝）

2025/04/29 18:54

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地院國民法庭審理台北市1歲10月男童「剴剴」前年底遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死案，台北市民進黨議員許淑華今認為應提升社工待遇，薪資應研議增加獎金制，同時要求社會局針對收出養流程訂定明確SOP；另針對居家托育服務中心訪視工作指引，建請市府明訂未親見收托兒童通報事件，並要求員警陪同協助的機制。

許淑華於市議會質詢指出，檢調偵辦結果顯示社工造假訪視紀錄，認為未來有必要建立獎金制度，並提醒社會局針對保母證應審慎檢視，除了確認取得保母人員技術證、相關科系畢業、修畢專業課程其中一項後再提供證照，另須提供健康檢查、刑事紀錄證明、環境安全檢查、登記切結書，避免發生如虐死剴剴的劉姓保母姊妹面對司法辯稱精神失常、藉機躲過法律制裁的案例。

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「如果保母拒絕社工訪視，並以要照顧其他孩子且有隱私疑慮為由，應該怎麼處理？」許淑華認為，若發現孩子出現可疑狀況後，社會局應加強訪視並持續觀察；社會局長姚淑文回應，若有保母無故拒訪，將第一時間尋求員警陪同，或三日之內無預警再次進行查訪。

社會局說明，自愷愷案發生後，局處推出7+1精進精進措施，除強化保母訓練實務操作案例課程，增加回流訓練；無依兒童出養前照顧比照寄養家庭條件，並增加出養前訪視頻率，且去年已每月訪視安置於北市居家托育人員的外縣市待出養兒童，目前已無安置於居家托育人員的出養案。

社會局續指，去年3月盤點外縣市待出養兒童安置於北市居家托育人員，已啟動托育地縣市政府、兒童戶籍地縣市政府個管社工及收出養媒合機構三方共訪，另已全面盤點居家保母收托全日托兒童情形，提高訪視次數由一年4訪改為一年6訪；針對長期收滿3名以上兒童，且經評估認有照顧負荷之虞者，每年則至少訪視6次。

社會局表示，除7項改革守護計劃，因剴剴案件背景涉及其家庭狀況，並將針對高風險家庭兒少服務持續優化，今年起增訂「北市社會局兒少安置輔導評估小組支持計畫」，結合醫療、特殊照顧領域的實務專家學者導入工作人員照護支持性資源及培力訓練課程。

社會局補充，同時針對特殊需求兒少提供適切建議，辦理安置機構巡迴輔導，以協助照護機構及人員提供特殊需求個案合宜的照顧環境與照護模式，明年將規劃爭取兒少安置機構專業人員（如生輔、托育、保育人員等）年資晉陞加給補助，有助於提升工作人員滿意度及留任意願，減緩安置機構照護人員頻繁異動情形發生。

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