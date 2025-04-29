創意戲劇比賽落幕 3000中小學生爭桂冠

全國學生創意戲劇比賽歷時17天落幕，花蓮縣靜浦國小以「再見」為題，奪下特優。（圖由教育部提供）

2025/04/29 19:41

〔記者林曉雲／台北報導〕全國學生創意戲劇比賽歷時17天落幕，166個高中職及國中小隊伍、逾3000位學生參賽，現代偶戲類由花蓮縣靜浦國小及化仁國中榮獲特優，靜浦國小以「再見」為題，透過孩子視角，訴說部落長輩離世的情感歷程，並結合原住民族圖騰與時空轉換的視覺及意象風格，影偶造型設計用心；化仁國中首次參賽即以「新艷火春泥」奪特優，融合部落口傳歷史元素與現代多元觀點，展現對原民文化的創意詮釋與傳承熱情。

作品主題包括民俗神話、原民歷史、環境保護、網路趨勢、科技反思、親情關懷、同儕相處、性別議題、生命教育。其中，嘉義縣大鄉國小「科技終點站」作品，以科技競賽及人性省思為主題，融入熟練的懸絲操偶技術、巧思的轉場及美術設計，榮獲特優。

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教育部師藝司科長彭寶樹說明，該賽事由教育部指導，國立台灣藝術教育館主辦，基隆市政府承辦，設有「現代偶戲類」、「傳統偶戲類」及「舞台劇類」，並依不同戲種再分為現代偶戲類的光影、手套及綜合偶戲，傳統偶戲類的皮（紙）影戲、布袋戲、傀儡戲等，讓戲劇成為孩子們認識世界、探索自我與表達情感的重要媒介。

在傳統偶戲類部分，雲林縣重光國小拿下成軍12年來的首次全國特優，皮影戲不只是戲劇比賽的練習，也是全校實驗課程的重要一環，孩子從操偶、說白、走位到分工合作等，每堂課都是文化傳承的實踐，以扎實的技巧、活潑生動的口白，與引人入勝的故事說服評審，師生們感動不已。

舞台劇類方面，桃園市永平工商的特優作品「河・祭」，融合原住民族歌唱、祭儀舞蹈與自然精神，訴說部落間在資源共享與衝突中的相互理解、包容與守護，學生透過肢體與聲音演繹，展現部落凝聚力與對大自然的敬畏，及傳遞世代共存共榮的核心價值。

台灣藝術教育館館長李泊言說明，為了讓全國民眾也能看見學生卓越精彩的表現，藝教館徵選優秀團隊至全國各地、離島及國外展演，作品影片亦將上傳至藝教館「藝拍即合」、教育部「藝秀台」。

桃園市永平工商以作品「河・祭」拿下舞台劇類特優殊榮。（圖由教育部提供）

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