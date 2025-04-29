中國海廢入侵澎湖 巨型垃圾躺陡坡難清運

西嶼小門大型海廢，確定由澎管處負責清理。（記者劉禹慶攝）

2025/04/29 19:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖群島四面環海，位在洋流交匯處，加上冬季東北季風助長下，海洋事業廢棄物琳琅滿目。新近漂流湖西龍門後灣大型黃色海洋廢棄物、4月2日

西嶼小門麥當勞橋西側沙灘，也隨浪飄來一個巨大海廢，由於海廢物體龐大，澎湖縣政府環保局今（29）日召開協調會，小門由澎管處負責、龍門則由國有財產署處理。

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小門安檢所人員4月2日巡邏小門麥當勞橋，發現巨大海廢，通報海保署澎湖工作站、西嶼鄉公所、小門村長等相關單位會同處理，初步研判疑為中國大型輸送管設施，但因當地為險陡坡地形，海廢體積又過於龐大，增加清運的困難度。海廢長約12米、高度135公分，1個成年人可以穿梭其中。

湖西鄉龍門後灣沙灘，2023年6月突然出現大型黃色物體漂浮，由於上面沒有天線等偵查儀器，初步排除是海洋監測器，海巡署金馬澎分署第七岸巡隊研判是繫泊浮筒，在海面上載浮載沉近2年後，近日被巨浪拍擊上岸，成為棘手的海廢處理問題。

針對有關小門及龍門大型廢棄物處理，今日於澎湖縣政府環保局特別召開協調會，經過會中討論後，最後結論為小門輸油管由澎管處處理，龍門繫泊浮筒由國有財產署處理，2單位將盡速協助處理，還給海岸線原有的潔淨面貌，但來源的中國卻置之不理，將問題留給澎湖自行解決。

湖西龍門繫船浮筒，則歸為國有財產署負責清理。（記者劉禹慶攝）

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