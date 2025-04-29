國科會學術研究獎頒授166人 微藻負碳、5分鐘癌篩等技術吸睛

國科會主委吳誠文在2025學術研究獎頒獎典禮上，鼓勵學者持續投身科研，創造自我價值，讓社會為己而榮。（記者吳柏軒攝）

2025/04/29 18:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕鼓勵學界持續投入科研，國科會今（29日）頒發2025年學術研究獎，共166人獲獎，其中張嘉修開發微藻吸收廢氣、廢水的二氧化碳，後續可變燃料乃至健康食品等，以及江文莒打造亞洲第一的到院前救護制度；徐丞志開發AI結合質譜儀癌症篩檢科技，5分鐘完成腫瘤良性或惡性，皆展現我國科研創意與頂尖。

國科會統計，今年學術研究獎共166人得獎，其中獎勵長期研究的「傑出特約研究員」39人，基礎或應用具原創突破的「傑出研究獎」82人，以及鼓勵42歲及副教授資格以下的年輕者的「吳大猷先生紀念獎」45人，今舉行頒獎典禮。

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東海大學化學工程與材料工程學系講座教授張嘉修獲傑出特約研究員，他表示，長期開發微藻負碳技術，是一種光合微生物，吸碳速度比植物快20到100倍，每公頃每年可吸收800到1千噸的碳，後續還能轉成健康食品、能源、肥料等應用，2008年起推動，已與中鋼合作吸收廢煙、幫中央畜牧場處理廢水，也與台塑合作要轉成永續航空燃油。

台大化學系副教授徐丞志則與團隊開發質譜技術，投入疾病診斷，他形容，用質譜儀加上AI大數據，分析健康細胞與癌細胞特徵，最快5分鐘就計算出腫瘤良性或惡性，他更說，自己太太也受惠該技術，在乳癌第0期被診斷出，促使自己更加努力，目前借調在外成立新創公司，開發至今6、7年，已收集上千份臨床數據，打算申請醫材及專利佈局。徐今獲吳大猷先生紀念獎肯定。

其他得獎者也有吸睛表現，如傑出研究獎得獎者有台大醫學院急診醫學科主治醫師江文莒，打造出亞洲第一的到院前救護系統，提升民眾存活率，也幫助非洲友邦打造相關制度；成功大學化工系教授吳季珍則開發永續能源驅動的壓電光觸媒，在光催化產氫、生質轉換、二氧化碳還原等有多項創新成果。

台師大則一舉8人獲國科會學研獎，包含研發長許瑛玿分析，今年增最多是吳大猷獎的人數，高達4人，因學校獎勵年輕學者，補助國際合作、彈性薪資拉到比資深教授還多，也幫申請玉山青年學者等；該校也有副校長宋曜廷研發的教學評量工具、英語系副教授甯俐馨研究大腦聽覺反饋住教學策略等技術而獲肯定。

國科會主委吳誠文表示，目前台灣經濟命脈為科技業，而產業存在是因為學研長期投入，政府也非常重視，雖面臨少子女化，科研人才也在減少，故特別珍惜願意投身科研的學者，包含鼓勵技職體系與私立大學，只要對社會、產業有貢獻，都會支持，盼學者衍伸自我價值，讓社會為己而榮。

台大化學系副教授徐丞志與團隊開發質譜技術，投入疾病診斷，最快5分鐘就計算出乳房腫瘤是良性或惡性。（記者吳柏軒攝）

東海大學化學工程與材料工程學系講座教授張嘉修長期開發微藻負碳技術，可吸收鋼鐵廢煙、畜牧廢水的二氧化碳等，再轉化為健康食品、肥料、生質燃料等，營造永續循環經濟、減緩氣候變遷。獲國科會傑出特約研究員。（記者吳柏軒攝）

國科會舉辦2025學術研究獎頒獎，獎勵166名投入基礎研究的學者持續邁向卓越。（記者吳柏軒攝）

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