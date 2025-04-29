特休出國超期待！他驚見商務艙旅客超冷淡 網吐槽「1真相」

網友發文分享，他在機場觀察到，許多搭乘商務艙的旅客表情平淡，並好奇其中原因，示意圖。（資料照）

2025/04/29 21:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對許多上班族而言，利用特休出國是難得的放鬆機會。網友發文分享，自己每年僅有的7天特休都用來出國，因此總是特別期待。但他在機場觀察到，許多搭乘商務艙的旅客表情平淡，並好奇其中原因。貼文曝光後，引起網友熱議。

前天網友在PTT以「為什麼飛機搭商務艙的人都面無表情」為題發文分享，自己一年僅有7天特休，每次都用來安排出國旅行。他指出一年只要能出國一次就非常開心，甚至前一晚常常興奮得難以入睡。抵達機場後，也會熱衷於拍攝飛機、逛免稅店，享受整個旅程的起點。

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不過，原PO也觀察到，在機場中搭乘商務艙的旅客大多面無表情，與自己滿懷期待的情緒形成鮮明對比。他不禁好奇問「搭商務艙不是很舒服嗎？為什麼看起來感覺很平淡」？

貼文曝光後，許多網友指出很多人是為了工作，「因為多數是工作」、「工作累死人，又不是去玩」、「工作出差，一年10次以上，你會厭倦」、「出去玩跟出去工作本來心情就不同」、「出差工作要調時差，還要視訊匯報進度」、「我出差一到桃園機場就想家了，即便我飯店都三四百鎂起跳，因為工作的本質就是痛苦的」。

另外，不少人吐槽搭商務艙沒什麼特別的，「習慣了吧，就跟你搭高鐵會很開心嗎」、「不就交通工具，開心什麼東西」、「常搭的哪有差？你搭公車要什麼表情」、「你搭捷運上班也是面無表情啊」、「住豪宅開名車的也都面無表情」、「就跟你搭經濟艙一樣的感覺吧」。

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