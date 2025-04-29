旗山老蕉農AI作畫 中華電信「馨心學堂」展成果

中華電信培訓年輕一代身心障礙朋友成為馨心學堂數位講師，與企業志工深入偏鄉社區服務長輩。（記者蘇福男攝）

2025/04/29 17:55

〔記者蘇福男／高雄報導〕「電腦不只會撿土豆，AI還會畫畫！」中華電信高雄馨心學堂今天下午在旗山糖廠社區舉辦始業式，80多歲老學員興高采烈高舉人生中第一張AI藝術畫作，與高雄市長陳其邁、中華電信董事長簡志誠和身障星星講師大合照。

中華電信創新開辦國內第一所企業為長輩設立的學校「馨心學堂」，培訓年輕一代身心障礙朋友成為數位講師，與企業志工深入偏鄉社區，教導長輩如何操作手機、APP功能和運用AI科技藝術創作。

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旗山糖廠社區大廚曾美容阿嬤說，她大半輩子都在種香蕉，跟兒孫講述昔日種香蕉的辛苦，都沒人可體會，她在學了3天的數位課程後，就以口述方式請AI畫出蕉農在蕉園辛勤割香蕉的畫面，沒想到話才說完，畫作就立刻呈現在眼前，而且畫面跟她想得一模一樣！

陳其邁說，看到老人家興奮展示AI畫作，讓他深刻感受到進入AI時代的高雄，不僅要有科技硬實力，更要兼顧AI暖實力，用AI為身障朋友賦能，為偏遠和弱勢社區長輩創造更多一起彩繪人生的數位機會，正是高雄打造AI未來城的美好願景。

身兼馨心學堂校長的中華電信董事長簡志誠說，馨心學堂是中華電信以科技本業推動數位平權的創新ESG永續行動，去年在雲嘉南推出即大獲好評，今年不僅加入AI應用，還首創長者藝術創作及數位防詐內容，將從高雄陸續推動到屏東、基隆及中彰投等9縣市，預計將有近萬人次受惠。

旗山糖廠社區馨心學堂學員興高采烈展示人生中第一張AI藝術畫作。（記者蘇福男攝）

中華電信高雄馨心學堂今天下午在旗山糖廠社區熱鬧舉辦始業式。（記者蘇福男攝）

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