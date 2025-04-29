沙鹿向上路頻出「撞」況 民代提設防撞緩衝區、加強防撞設施

市議員曾威（左起）立委何欣純、王立任等到向上路會勘，日前車禍被撞的機車還躺在人行道上。（記者歐素美攝）

2025/04/29 19:00

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區向上路六段日前發生聯結車煞車失靈車禍，波及22輛大小車輛及造成11人受傷，立委何欣純及民進黨台中市議會總召王立任、議員曾威，今天下午邀集交通部、台中市交通局及警察局等會勘，建議在高速公路下方設置防撞緩衝區、補強標誌標線及應用新的科技、材料及設施讓發現失靈的車子能儘速停止，多管齊下，以防止憾事發生；交通局表示，將儘速改善，並邀集相關單位討論評估。

立委何欣純表示，向上路六段長下坡路段發生過多次交通事故，這次特別嚴重，希望市府交通局能針對該路段逐一逐項，每個路口都好好的來檢視，還有什麼可以做得更好，如改善標誌標線等，讓行車及用路人安全可以受到保障。

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另高架化專用道從國道三號龍井交流道一直接到梧棲中興橋，講了很多年，但市府一直說評估、評估，遲未拿出正式的計畫，中央不知如何來幫忙，何欣純也希望市府趕快動起來，針對向上路的短中長期計畫，大家一起來幫忙，中央也一定來支持。

王立任表示，今天會勘有幾個建議，包括設置防撞緩衝區、讓發現煞車失靈的車子可以在最快的時間煞停，避免去撞到其他車子；另外希望標示標線能夠很明確，讓20噸以上的大車能儘量的靠快車道的最右側來行駛，目前部分小客車會進入這個區域，造成危險，希望能加強執法；最後是用新的科技、材料及設施，能夠讓發現失靈的車子能儘速停止，多管齊下改善。

市議員曾威表示，向上路經西屯路後即進入最陡的陡坡，一直延伸到高速公路匝道，這段路程是斜度最高，建議在交流道附近找一塊地做為緩衝區，讓大貨車煞車失靈時可進去，避免衝撞機汽車造成大家的危險，希望市府趕快來做這件事情。

他並指出，向上路是市府維管，過去市府做了很多標誌或區間測速，以減少車禍的情形，但還是發這樣的憾事，代表這樣的機制是沒用的，所以他們才提出緩衝機制、緩衝區及號誌、強制執行20噸的大車必需行駛在快速車道的最右側等，才有辦法完成短期的目標。

交通局簡任技正陳秋雄說，會趕快補強優化相關標誌標線，讓駕駛人知道要走在快速車道的最右線或用低速檔來改善；針對日前車禍事故原因，會要求警察及貨運單位等討論是否有其他補強的建議或管理制度。

另下高速公路右側闢建防撞緩衝區，因涉及工程及中央機關，會儘快邀集相關機關來共同討論；另防撞設施等會儘快跟工程單位討論研議；至於高架化專用道一直銜接至中興橋，因涉及龐大經費，非短期可處理，會跟建設局討論目前評估的狀況及進度。

立委何欣純等人會勘沙鹿區向上路，建議加強防撞設施等，減少大車煞車失靈肇事。（記者歐素美攝）

台中市沙鹿區向上路段為長下坡路段，且車流相當大，常發生大車煞車失靈等車禍。（記者歐素美攝）

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