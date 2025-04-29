國產大蒜今年品質佳 名廚教做大蒜料理推廣

雲林大蒜進入產季，今年蒜球大粒、辛辣味十足。（記者黃淑莉攝）

2025/04/29 17:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕現為大蒜產期，受到年初幾波寒流助攻，今年蒜球較往年大粒，且辛辣味十足，雲林縣府今（29）日邀集雲林縣農會等單位辦理推廣記者會，邀請三好酒店主廚張家憲現場教作大蒜料理。縣長張麗善表示，大蒜是營養又養生的農產品，歡迎大家多選購雲林大蒜。

張家憲與張麗善一起示範「蒜泥白肉」、「塔香油封蒜頭」2道蒜香料理，張麗善表示，料理時加大蒜很入味，或是大蒜剝膜加一點橄欖油微波一下，可以做沾醬、抹土司或麵包，做法簡單又美味。

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張麗善指出，雲林得天獨厚，氣候、土壤都很適合大蒜生長，每年種植面積約5000公頃占全國9成可說是大蒜故鄉，國內市售國產蒜10顆中有9顆來自雲林，產季吃最夠味，這幾年除推廣鮮食大蒜，加工業者也開發出各式各樣的大蒜加工品，有蒜頭精、黑蒜頭、蒜味麵條等，提升附加價值也拓展消費市場。

縣府農業處長魏勝德表示，今年雲林種植大蒜面積4700公頃，每公頃產量約10噸，受去年受颱風影響，今年產期稍晚，加上年初幾波冷氣團功攻蒜頭成長，蒜球大且紮實，風味又香又嗆辣，國產大蒜比進口蒜風味更好，烘乾的大蒜可保存約6個月以上，雲林現都已採收完，歡迎全國消費者多選購雲林生鮮大蒜。

雲林縣農會總幹事陳志揚說，又到了大蒜產期，大蒜不只入菜、生吃，也有加工商品，像雲林縣農會的蒜頭精，有助提升免疫力的食療作用，在2、3年前疫情期間賣的特別好，歡迎大家多採購雲林大蒜的加工農產品。

雲林大蒜進入產季，縣府及各單位加強推廣大蒜。（記者黃淑莉攝）

除了生鮮大蒜，還有各種大蒜加工產品。（記者黃淑莉攝）

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