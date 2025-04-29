洲際棒球場職棒場次減少 市府指因大巨蛋磁吸

運動局長游志祥表示，因為大巨蛋的磁吸效應，洲際棒球場次才會減少。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/29 19:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中洲際棒球場目前正在進行硬體更新，民進黨市議員江肇國批，台中市長盧秀燕自詡台中市是棒球之都，但是實情是在台中洲際棒球場的職棒場次愈來愈少，棒球之都正在褪色，對於球迷的幫助，不管是學童票價優惠、球迷進場的服務都做不好，球場硬體的設備更新，預算到位都還在發包，要求市府檢討；副市長鄭照新強調，是因為全國有其他場次平均，因為大巨蛋磁吸，跟洲際棒球場設備沒有關係。

運動局長游志祥表示，台灣的職棒聯盟每一球隊的主場都60場，中信兄弟在台中主場是去年及今年都是47場，減少的原因台北大巨蛋的磁吸效應，不但座位多且設備新，各球團基於票房的考量及推廣職棒，因此有不少球團把主場改在台北大巨蛋及至其他球場。

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市議員江肇國、周永鴻、蔡耀頡今天在市議會提出質疑，台中洲際棒球場的廁所整修至今還未完工，第一階段7月才要完工，但是市府還規劃第二階段及照明設施的改善工程，要求明年球季開打前要修繕完工。

江肇國指出，高雄市有國高中有推銅板價50元可進場，而台中市則是中信兄弟象球團對全國學生的優惠，但市府都沒有補助優惠，內野分平日跟假日，平時半票300全票400，假日450跟550元，希望市府能以預算來補助來推廣小朋友進場看球，只要50元就可進場。

江肇國更痛批，台中洲際棒球場的職棒場次愈來愈少，棒球之都正在褪色，對於球迷的幫助，不管是學童票價優惠、球迷進場的服務都做不好，球場硬體的設備更新，預算到位都還在發包，近6年來洲際場次減少四分之一，連球團都不想來了。

江肇國指出，中信兄弟以洲際球場為主場，就會特別重視，但是主場減少，對大巨蛋的磁吸的效應，一愁莫展，職棒開打，週邊店家營業額提昇30%但現在卻是硬體老舊，要求市府好好研究如何改善相關問題。

副市長鄭照新表示，對於學生50元進場看球，可以研議。

游志祥表示，市府會跟球團會商優惠價格，至於球場商機，今年底漢神百貨完工後，就在棒球場旁邊，將可方便球迷。

市議員江肇國（中）要求市府正視洲際棒球場次減少的問題。（記者蘇金鳳攝）

副市長鄭照新表示，大巨蛋產生磁吸效應。（記者蘇金鳳攝）

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