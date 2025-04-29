台中近5成學校設社區共讀站 議員揭2問題批「空有其表」

台中市135校設有社區共讀站推廣閱讀風氣。（圖：市府提供）

2025/04/29 19:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中打造全民閱讀書香城市，有近5成、135所學校設社區共讀站，但多名議員發現，學校開放共讀站時間太少，民眾進不去，甚至多數共讀站設在小學裡，小學童書繪本多，不符社區民眾閱讀需求，根本「空有其表」；教育局長蔣偉民指出，會找國小試辦親子共讀。

台中市議會今進行教育文化業務質詢，市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤等人聯合質詢關切社區共讀站設立效益。

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張芬郁、謝家宜指出，教育部補助學校設置社區共讀站，希望學校和社區居民共享圖書資源，推廣閱讀文化，台中市已有135所學校設置，補助總經費達3億5747萬元，其中包括國小108所、國中27所、高中16所等設站。

張芬郁指出，但社區共讀站設立後卻出現學校開放給社區的時間太少，尤其多數共讀站設在國小，圖書多為童書及繪本，也不符一般民眾需求，甚至很多人根本不知道附近學校設有社區共讀站，均讓使用率偏低。

張芬郁、陳雅惠、陳淑華指出，每所學校建置社區共讀站的經費大約280萬元，卻空有漂亮的硬體圖書室，學校網站上也查不到共讀站開放時間，部份學校恐有「最好不要有社區民眾進來」的消極態度，上課期間未開放、週末沒有人力也無法開放，甚至寒暑假又常有工程進行也不開放，社區民眾根本看到用不到。

陳俞融、蕭隆澤另指出，藏書類別未顧及社區民眾需求，也影響社區民眾使用的意願；張芬郁建議，既然小學設共讀站數量最多，建議教育局多鼓勵親子共讀，再擴展到社區民眾使用。

蔣偉民表示，社區共讀站的精神是學校跟社區共享，學校開放的時間和人力資源，影響運作是否可以成功，認同可先從幾個學校示範辦理親子共讀，培養學生和家長的共讀習慣。

台中市135校設有社區共讀站推廣閱讀風氣。（圖：市府提供）

台中社區共讀站開放時間太少且多童書，議員批形同虛設。（記者蘇孟娟攝）

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