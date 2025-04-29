郵局首季阻詐2.3億！較去年同期成長逾5成 警示帳戶數降8.5％

中華郵政公司與台灣高等檢察署共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，加速彼此資訊互通。（記者林志怡攝）

2025/04/29 16:59

〔記者林志怡／台北報導〕為防止金融帳戶遭詐騙集團利用，保障民眾財產安全，中華郵政公司與台灣高等檢察署共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，加速雙方資訊互通，有助於盡快解決案件、找回凍結款項，並追查源頭詐團。中華郵政公司也指出，今年第一季郵局阻詐金額超過2.3億，較去年同期成長5成以上。

中華司於114年4月29日舉辦「郵檢聯網 全面攔截」記者會，由總經理江瑞堂與台灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽署署「可疑交易分析機專案合作意向書」。

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中華郵政公司總經理江瑞堂表示，公司這次與高檢署合作，結合金融詐騙情資及高檢署司法資源，利用資料分析技術，實現可疑金融交易攔截與監控，共同防制金融詐騙，並爭取在最短時間內把遭凍結的款項找回，守護民眾財產安全，善盡社會責任。

此外，江瑞堂強調，中華郵政公司不只是提供金融服務的角色，114年度截至3月底，全國郵局攔阻詐騙總計510件，金額累計達新台幣2億3066萬餘元，比去年同期成長5成以上，期望透過這次跨領域合作，能即時遏止詐騙行為，保護民眾財產安全。

中華郵政公司儲匯處長陳廣蓮進一步指出，去年公司計攔截2281件詐騙案件、阻詐金額8.96億元，112年則有1821件、金額7.55億元，111年計1451件、金額5.85億元，至於疫情後各金融機構的警示帳戶數量大幅上升，公司今年以警示帳戶數量減半為目標，今年第一季中華郵政公司的警示帳戶計4816戶，較去年同期降低8.5%左右，也逐步實施各項措施，努力朝目標進行。

中華郵政公司也提到，為因應外籍移工人頭帳戶增加，中華郵政公司與廣播電台合作，播放英語、印尼語、越南語及泰語的防詐廣告，提醒移工朋友不要輕易將帳戶交給他人使用。

此外，中華郵政公司提醒，近年最常見的詐騙手法包括假投資、網路購物、假買家騙賣家、假交友真詐財、騙取金融帳戶／卡片用於詐騙用途等，提醒民眾遇到可疑情況，務必把握「三要三不」原則，即要冷靜、要查證、要報警，以及不信、不理、不轉帳。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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