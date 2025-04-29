最強化石慶典！ 左鎮化石園區「Classic Rock」館慶將登場

深受親子喜愛的左鎮化石園區，將推出「Classic Rock」館慶活動。（圖由南市文化局提供）

2025/04/29 17:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受親子喜愛的台南左鎮化石園區邁入6週年，於5月3日、4日推出「Classic Rock」館慶活動，將台灣地質的精彩內容重新詮釋，系列節目包含結合化石拼圖、化石尋寶、化石修復，以及時光膠囊琥珀觀察等挑戰的「化石探險家闖關試煉」，還有「化石清修DIY」，被喻為最強化石慶典，市府文化局邀請各界共襄盛舉。

左鎮化石園區精心打造的2日限定慶典，除了一系列的化石主題活動之外，還有「恐龍快閃表演」、「博物館列車」、「大師講座」，以及「吉祥物KOKO見面會」等，更安排了館慶市集，網羅美食攤位，讓前來的遊客解知識的渴、也解生理的餓。

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園區主任郭秋妙表示，Rock同時具有岩石與搖滾等意義，以Classic Rock為雙關主軸，將地球上的古老又經典的化石們視為經典搖滾樂曲，記錄著地球每段歷程，透過6週年館慶，將地底下數百萬年來的精彩時刻濃縮，豐富呈現。

郭秋妙提到，活動期間，連2天都有小朋友最愛的恐龍與吉祥物KOKO隨機出沒，而系列的闖關試煉，則讓小朋友自我突破，一路蒐集古生物印章，並成功獲得化石探險家認證。

郭秋妙說，除了現場的挑戰與互動之外，館方也推出限量名額的化石清修DIY課程，報名費每人只要300元，就可透過清修海膽化石，感受來自遠古的生命印記，並提供特展導覽，讓參與者深入了解台灣哺乳動物的奧秘。

大師講座邀請到國立自然科學博物館博士楊子睿、張鈞翔，連續2天共同探討這片土地蘊藏的豐富生物遺跡，並帶領大家認識遠古時代的生命演化，發現台灣古生物的神奇奧妙！

活動也邀請到南瀛天文館、南科考古館、樹谷生活科學館與山上花園水道博物館等共襄盛舉，於市集中舉辦行動博物館列車。

左鎮化石園區6週年館慶，相關活動報名可至官網或臉書粉絲專頁查詢。

深受親子喜愛的左鎮化石園區，將推出「Classic Rock」館慶活動。（圖由南市文化局提供）

深受親子喜愛的左鎮化石園區，將推出「Classic Rock」館慶活動。（圖由南市文化局提供）

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