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    彰市忠權公園盪鞦韆變「瘋狂海盜船」 網轟：噴飛後果自負

    彰市忠權公園盪鞦韆變「瘋狂海盜船」，只見5~6個小朋友或坐或站用力擺盪，畫面驚險。（翻攝臉書彰化人大小事）

    彰市忠權公園盪鞦韆變「瘋狂海盜船」，只見5~6個小朋友或坐或站用力擺盪，畫面驚險。（翻攝臉書彰化人大小事）

    2025/04/29 18:44

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市忠權公園遊憩設施中的盪鞦韆，成了人體手動海盜船！最近有民眾拍到一群小朋友或坐或站在圓盤上，由其他小朋友用力推，整個盪鞦韆不斷搖晃，整個罷盪角度超過50度，坐在上頭的小朋友都快跌下來，儼然變成「瘋狂海盜船」，驚險過程被PO網引發網友痛批家長不作為，萬一不幸噴飛後果自負。

    彰化市長林世賢看過後也覺得非常不妥當，他認為這個盪鞦韆雖是圓盤造型，但是適合小朋友或行動不便者輕微擺盪使用，而非拿來用力推，他將要求所屬加強勸導。

    市公所公用事業課長陳進泓表示，這處盪鞦韆是共融遊具，適合2~3位小朋友坐在上面，一旁有立牌子使用說明；呼籲家長一旦發現小朋友有危險行為應立即制止，他們也會派員加強巡邏勸導。

    拍攝影片的地點位於彰化市忠權公園，只見幾個小朋友或坐或站在鞦韆上，由其他小朋友猛力推著，鞦韆一度擺盪逾50度，畫面相當驚險。

    網友指出「這是準備要申請國賠嗎？」這個盪鞦韆本來是要給6~12歲小朋友悠閒擺盪使用，結果卻成了人體手動海盜船。摔下去需要國賠嗎？鞦韆要是壞了，請家長賠償，撞到人了，請家長賠償。

    還有網友說，盪成這樣很擔心會撞到其他人，圓盤上的小朋友更有可能會噴飛出去，如果沒有及時抓住，悲劇就發生了；玩得很開心，卻忘了自己寶貴生命。另有網友KUSO說「怎麼沒飛出去可惜了」；受傷不知道要算誰的，家長不作為，小孩肆意妄為。

    小朋友或坐或站在鞦韆圓盤上用力擺盪，畫面驚險。（翻攝臉書彰化人大小事）

    小朋友或坐或站在鞦韆圓盤上用力擺盪，畫面驚險。（翻攝臉書彰化人大小事）

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