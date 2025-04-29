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    台灣東部鯨豚熱區無救援安置據點 海保署成立7年才提議原因曝

    台灣東部鯨豚熱區竟無救援安置據點，海保署成立7年才提出設置方案。圖為成功大學鯨豚中心。（資料照）

    台灣東部鯨豚熱區竟無救援安置據點，海保署成立7年才提出設置方案。圖為成功大學鯨豚中心。（資料照）

    2025/04/29 17:58

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋保育署於昨天成立滿7週年，卻遲遲未在台灣東部賞鯨豚的熱區，設置「鯨豚緊急救援及暫置收容場域」，直到今天才提出。海保署解釋，過去6年，花蓮縣及台東縣共通報92筆鯨豚擱淺案件，其中僅4筆活體，僅占整體約4%，其中3筆在短時間內死亡或無法救治，因此未列入優先建置收容場域地區。

    海保署表示，2018年4月28日成立後，隔年起推動建立鯨豚「救援組織網」，因考量未來活體救援可能增加，今天在擴大聯繫會議中，首度提出在花蓮縣研擬建置「東部地區鯨豚緊急救援及暫置收容場域」議題，獲得花蓮縣政府回應有意願配合辦理，後續將針對現有設施、可用空間及交通條件討論。

    海保署指出，因東部地區活體個案擱淺數量「十分罕見」，且多數於短時間內死亡，救援團隊依現場評估結果，採原地野放或人道處置，必要時，由北部（宜蘭救援收容池）或南部（成大鯨豚中心）支援。

    海保署表示，北部據點「宜蘭救援收容池」為宜蘭縣政府動物防治所的既有設施；南部據點的成功大學鯨豚中心獲台南市政府長期支持，具備多年海洋哺乳動物研究與收容經驗。所以，據點的設置必須得到縣市政府的認同與合作，中央也經費補助，才能有效維運；中部據點則設置在海巡署苗栗縣崎頂雷達站。

    海保署統計，2019至2024年共6年，花蓮及台東4起活體案例中，3起為個體於通報後數小時內死亡（含發現即重傷、無自主游泳能力、或因脫離母體虛弱等情形），另1起為誤入港區後引導游離。

    海保署強調，東部因為海岸多屬礁岩型或礫石沙灘，不利鯨豚擱淺之後的存活，另因海岸線幅員廣闊，人口密度較低，故發現鯨豚擱淺事件時，多已很難救治，即使具備收容場域，基於生理狀況與醫療條件，當時3起案例仍不具救治成功條件。

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