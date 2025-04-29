雙語學校鹿江國際中小學增高中部 拿國際文憑全英文上課為主

彰化縣鹿江國際中小學新增高中部，2028年招生將走國際文憑路線，課程大多採全英文上課。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/04/29 18:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣首間公辦雙語學校的鹿江國際中小學增設高中部，2028年招生，採全縣首見的國際文憑（International Baccalaureate，IB）大學預科課程，預計招收3班、70人，以銜接國外大學為主，課程大多數採取全英文上課。

鹿江中小學校長黃俊偉說，以往台灣學生留學都是到國外念碩士，但有越來越多的學生，選擇大學就到國外就讀。因此，該校增設的高中部，將會開設正式的國際文憑大學預科課程，也就是校方的課程經過審核認證，學生通過全球大會考取得國際文憑認證，就可以作為申請歐美國家大學的憑證。

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黃俊偉指出，IB大學預科課程主要是3個核心要素，以及6項學科組合，大多數上課都會採取全英文授課。招收70位學生將會保留部分名額給校內直升，其餘則對外招生，招生將以國中會考成績為主，或是在校成績或是表現，將會在招生的前一年，也就是2027年公布。

黃俊偉強調，增設高中部走 IB大學預科課程，畢業生可透過特殊選才在國內升學，或是拿國際文憑申請海外大學。台灣現有開設 IB大學預科課程當中，公、私立學校都有，鹿江則是彰化縣第一所，將等教室與宿舍興建完成、師資與課程都到位，將在2028年招生。

鹿江中小學國中部從2019年開始招生，國小部從2021年招生，國中部為每個年級招收3班共80人，國小部則是每個年級招收1班28人，只要學生設籍在彰化縣就可以報名，必須完成線上作業取得抽籤權，以鹿港在地生與縣內生，採取浮動比例制，也就是在兩者中籤率拉平前提下，再去換算錄取名額分成鹿港在地生與縣內生，以示公平。

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