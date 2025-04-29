傳承台灣音樂人創作精神 「南都之聲」5/11起接力開唱

「南都之聲系列音樂會」將於5、6月在許石音樂圖書館前舉辧4場，由謝銘祐與麵包車等知名歌手、創作人接力演唱動人的台灣金曲。（圖由台南市立圖書館提供）

2025/04/29 16:55

〔記者劉婉君／台南報導〕傳承台灣5大音樂天王許石、文夏、洪一峰、吳晉淮、黃敏的創作精神，台南市立圖書館將自5月11日母親節開始，舉辦4場「南都之聲系列音樂會」，卡司陣容堅強，包括謝銘祐、王俊傑、陳明章、許景淳、孫淑媚、乱彈阿翔、荒山亮、農村武裝青年等，與民眾一起回顧台灣動人的台語金曲，向傑出音樂人致敬。

南都之聲系列音樂會獲文化部「流行音樂經典金曲推廣行動補助計畫」支持，將於5月11日、25日、6月7日及21日的下午4時，在許石音樂圖書館的戶外榕樹廣場舉行，活動全程免費。

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首場音樂會以「流浪之聲」為主題，於母親節當天下午溫馨開唱，由金曲創作人謝銘祐與麵包車樂團、台語歌手王俊傑攜手登場，帶來《流浪之歌》、《鑼聲若響》等經典曲目，唱出離鄉遊子對母親、對故鄉的深切思念，以音樂向母親致敬。

第2場以「人民之聲」為主題，於5月25日舉行，邀請擅長書寫常民日常的農村武裝青年，以及台語歌手荒山亮，帶來許石採集的台灣民謠，以及吳晉淮、洪一峰的經典曲目，用音樂唱出生活裡的酸甜苦辣、堅強與勇氣。

第3場為6月7日的「土地之聲」主題，由音樂詩人陳明章領軍，與福爾摩沙淡水走唱團、實力派歌手許景淳同台演出，帶來《港邊惜別》、《港都夜雨》等曲目，以及陳明章多首從台灣地名出發的創作歌曲，唱出台灣這片土地的情感和記憶。

壓軸的6月21日「戀情之聲」，由台語歌手孫淑媚及搖滾歌手乱彈阿翔攜手演出，以音樂勾勒愛情百態，在夏至時分帶來最心動的共鳴。

台南市立圖書館長楊馥菱表示，許石音樂圖書館是南市首座結合閱讀、音樂與展演功能的音樂主題圖書館，南都之聲系列音樂會邀請多位實力派歌手，以音樂串起台南的歷史、情感與人文風景，邀請民眾走進歌聲中的時代與故事，找回心底那首熟悉的歌聲與記憶。

「南都之聲系列音樂會」將於5、6月在許石音樂圖書館前舉辧4場，由陳明章等知名歌手、創作人接力演唱動人的台灣金曲。（圖由台南市立圖書館提供）

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