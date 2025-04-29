台南山區秘境飽覽180度山巒美景 遊泡美人湯、品咖啡

台南市楠西區內擁有180度山巒視野的超秘境「景美是吉」，巨型愛心打卡裝置融入藍天美景，遊客必拍。（記者王姝琇攝）

2025/04/29 16:49

〔記者王姝琇／台南報導〕台南楠西地震影響山區觀光，觀旅局積極深入楠西及鄰近的東山及玉井區等地規劃特色遊程，楠西「景美是吉」超秘境，及試營運中的「十果文創園區」成為焦點。​

0121嘉義大埔地震造成台南楠西區多處嚴重災損，連帶影響周邊山區觀光，遊客瞬間驟降5成。觀旅局長林國華表示，楠西擁有豐富景點，當地農特產品更需仰賴觀光客增加銷售，觀旅局積極規劃體驗當地特色店家、產業，參訪黃金蕎麥探索館、龜丹溫泉等地，持續推動山區觀光。

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林國華說，台南山區美景及溫泉區並未受地震影響，日前擴大舉辦結合梅嶺賞螢、龜丹溫泉及花季的「螢光花泉季」，及現正進行的楠西梅嶺桐花祭，都吸引大批遊客到訪，周邊順遊小旅行更是大受歡迎，觀旅局再接再厲祭出特色遊程推薦。​當地業者黃惠祺則說，已恢復約8成來客。

楠西區擁有得天獨厚的自然環境，區內的龜丹溫泉遠近馳名，除了泡美人湯，還能在溫泉休閒農園浪漫賞花、體驗摘芒果或做芒果青等農事體驗，入住龜丹六二溫泉山房仰望滿天星空。更不能錯過擁有180度山巒視野的超秘境「景美是吉」景觀咖啡餐廳，一覽雲海、夕陽與夜景的美景。

也可安排走訪玉井區黃金蕎麥探索館，認識蕎麥的栽種與加工過程、品味健康飲品、採購特色伴手禮；玉井區內擁有台南最大有機杏鮑菇農場「圃圃豐」，可體驗採杏鮑菇、親自手作太空包。

東山區則有以蜂蜜為主題的「東和蜂」文化觀光工廠，還有現正試營運中的「十果文創園區」。原為日治時期的米倉與碾米廠，空間活化後轉為東山咖啡文化館，近期華麗升級成為「十果文創園區」，分為咖啡梅納館、禾稻旅行館、農產萬物館等3大展館，不但能悠閒地喝杯咖啡，還能認識東山種植咖啡的歷史演變與品種，還有打卡裝置藝術，複合式經營成功帶動在地觀光人潮。

楠西區龜丹溫泉遠近馳名，休閒園區內還能體驗趣味農事。（記者王姝琇攝）

楠西區龜丹溫泉星空夜景更是迷人。（記者王姝琇攝）

東山區「十果文創園區」試營運中，花旗木盛開點綴打卡視覺裝置美輪美奐。（記者王姝琇攝）

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