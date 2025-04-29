台日高教流行音樂交流 從樂理到行銷、作曲樣樣學

台北城市科大流行音樂系系主任、音樂製作人薛忠銘。（資料照，城市科大提供）

2025/04/29 16:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕流行音樂人才向下扎根！台北城市科大流行音樂系師生在系主任、音樂製作人薛忠銘率領下，與知名的OSM大阪音樂專門學校，透過Jazz樂理課程、企劃行銷課程、電腦製作作曲、編曲、錄音課程等進行跨國交流，最後還共同完成音樂合奏演出，學生皆獲得OSM的正式授證。

談起合作的機緣，薛忠銘表示，當時OSM大阪音樂專門學校來台，希望能接觸台灣音樂學校，透過前北市文化局局長倪重華牽線，找到了城市科大流行音樂系。發現台灣只有城市科大，是完全是用音樂人產業進入教育，是台灣很好的領頭羊，且對於辦學和教育經營上，有許多經驗和內容可以分享，促成了交流計畫。

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薛忠銘表示，學生在交流過程中上了Jazz樂理課程、企劃行銷課程、電腦製作作曲、編曲、錄音課程，還有音樂合奏練習。而其中最特別的是在合奏課程，所有的樂器、老師一起上課，老師會針對每個學生的缺點做修正，更重要的是針對優點鼓勵，讓學生有更大的信心。

薛忠銘分析，台日教學重點不同，日本重視結構嚴謹，對於整個的訓練、音樂歌曲行進的順序、結構都非常注重；台灣的音樂教育注重學生自我發揮和創意，有較多的彈性跟空間；未來進入城市科大流行音樂系的學生，有機會到日本交流，把台灣音樂帶向更高的國際層次。

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