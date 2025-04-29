馬公市立幼兒園第13屆國幼班拍畢業照 邁向人生新旅程

馬公市長黃健忠與畢業班學童，共同見證人生成長歷史。（馬公市公所提供）

2025/04/29 16:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市立幼兒園第13屆國幼班畢業生，即將邁向人生新的學習旅程。今（29）日馬公市長黃健忠前往澎南分班、東衛分班及園本部，陪同168位即將畢業的孩子們拍攝人生中首張畢業照，留下成長的重要記錄。

拍攝現場氣氛溫馨熱絡，孩子們穿戴整齊，穿上畢業袍，稚嫩的臉龐洋溢著開心笑容。有的孩子認真擺出標準姿勢，有的則以童趣動作回應鏡頭，現場處處可見童年純真的模樣。小朋友們興奮地向市長打招呼，與師長、市長自然互動，共同記錄下這段珍貴的畢業時光，為幼兒園生活劃下溫暖而美好的句點。

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黃健忠表示，看著這群從幼苗般稚嫩成長為自信有朝氣的小小畢業生，心中充滿欣慰與祝福。他特別感謝園長吳麗靜及全體教職員工的細心教導與陪伴，也感謝家長們對幼兒園教育工作的長期信任與支持，使馬公市立幼兒園成為孩子們安心學習、快樂成長的重要搖籃。

市政團隊也積極推動親職教育及幼兒福利政策，馬公市立幼兒園持續拓展托育服務至2歲幼兒，支持雙薪家庭父母無後顧之憂。同時致力於強化親師合作，營造友善的園所環境，讓每一位孩子都能在溫暖支持中自在探索、健康成長。面對未來教育發展趨勢，黃健忠進一步強調，馬公市立幼兒園秉持「從幼起」理念，積極推動融入式教保活動與多元化課程，透過高爾夫球、足球等體能體驗，啟發幼兒多元潛能。此外藉由珊瑚植栽親子活動、親子運動會等多元社區連結，深化家庭參與，拓展孩子們的學習與生活體驗。

馬公市幼兒園為培育幼兒成材搖籃，老師更是幕後推手。（馬公市公所提供）

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