為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全國學生音樂賽 宜市7校勇奪13項特優

    2024學年度全國學生音樂比賽成績揭曉，宜蘭市共有7所學校勇奪13項特優獎項。（圖由宜蘭市公所提供）

    2024學年度全國學生音樂比賽成績揭曉，宜蘭市共有7所學校勇奪13項特優獎項。（圖由宜蘭市公所提供）

    2025/04/29 16:47

    〔記者游明金／宜蘭報導〕2024學年度全國學生音樂比賽成績揭曉，宜蘭市共有7所學校勇奪13項特優獎項，橫跨國小、國中與高中職，特優項目涵蓋絲竹室內樂、國樂合奏與直笛合奏等類別，市長陳美玲今天特別頒獎表揚，稱讚師生不懈努力與專業投入，為宜蘭市增添無限光彩與藝術氣息。

    宜蘭市獲得特優學校，包括黎明國小、光復國小、凱旋國中、復興國中、中華國中、宜蘭高中及宜蘭高商；黎明國小與光復國小，分別在「絲竹室內樂合奏-國小團體B組」及「國樂合奏-國小團體B組」兩項中，都雙雙摘下特優。

    凱旋國中表現更是傲視群倫，一舉奪得3項特優，包括「絲竹室內樂合奏-國中團體B組」、「國樂合奏-國中團體B組」及「直笛合奏-國中團體組」，充分展現學校音樂教育的全方位實力。

    另，復興國中在「國樂合奏-國中團體A組」及中華國中在「國樂合奏-國中團體B組」也展現厚實演奏功力，獲得佳績；宜蘭高中與宜蘭高商分別在「絲竹室內樂合奏-高中職團體B組」及「國樂合奏-高中職團體B組」，也雙雙榮獲2項特優。

    市長陳美玲說，宜蘭市各級學校在全國學生音樂比賽獲得13項特優，實屬不易，這不僅是學生音樂才能展現，更代表宜蘭市在藝術教育累積的成果，孩子們的努力與師長們的付出，讓宜蘭在全國舞台發光發熱，全體市民與有榮焉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播