全國學生音樂賽 宜市7校勇奪13項特優

2024學年度全國學生音樂比賽成績揭曉，宜蘭市共有7所學校勇奪13項特優獎項。（圖由宜蘭市公所提供）

2025/04/29 16:47

〔記者游明金／宜蘭報導〕2024學年度全國學生音樂比賽成績揭曉，宜蘭市共有7所學校勇奪13項特優獎項，橫跨國小、國中與高中職，特優項目涵蓋絲竹室內樂、國樂合奏與直笛合奏等類別，市長陳美玲今天特別頒獎表揚，稱讚師生不懈努力與專業投入，為宜蘭市增添無限光彩與藝術氣息。

宜蘭市獲得特優學校，包括黎明國小、光復國小、凱旋國中、復興國中、中華國中、宜蘭高中及宜蘭高商；黎明國小與光復國小，分別在「絲竹室內樂合奏-國小團體B組」及「國樂合奏-國小團體B組」兩項中，都雙雙摘下特優。

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凱旋國中表現更是傲視群倫，一舉奪得3項特優，包括「絲竹室內樂合奏-國中團體B組」、「國樂合奏-國中團體B組」及「直笛合奏-國中團體組」，充分展現學校音樂教育的全方位實力。

另，復興國中在「國樂合奏-國中團體A組」及中華國中在「國樂合奏-國中團體B組」也展現厚實演奏功力，獲得佳績；宜蘭高中與宜蘭高商分別在「絲竹室內樂合奏-高中職團體B組」及「國樂合奏-高中職團體B組」，也雙雙榮獲2項特優。

市長陳美玲說，宜蘭市各級學校在全國學生音樂比賽獲得13項特優，實屬不易，這不僅是學生音樂才能展現，更代表宜蘭市在藝術教育累積的成果，孩子們的努力與師長們的付出，讓宜蘭在全國舞台發光發熱，全體市民與有榮焉。

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