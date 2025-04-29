吳沛憶攜手陳培瑜 愛心送暖台大醫院北護分院醫護感謝辛勞

炬森興業有限公司、逸順工程行、泉發蜂蜜、立委吳沛憶及陳培瑜、吳哥醫療公益張龍溢愛心送暖台大醫院北護分院醫護同仁。（記者楊心慧翻攝）

2025/04/29 13:00

〔記者楊心慧／台北報導〕位於萬華的台大醫院北護分院為老年醫學暨長期照護的整合型中心，過去在疫情期間也擔任不可或缺的角色，炬森興業有限公司、逸順工程行、立委吳沛憶及陳培瑜、吳哥醫療公益張龍溢愛心送暖台大醫院北護分院醫護同仁，並捐贈蜂蜜給辛苦的醫護，感謝他們的辛勞。

台灣人口老年化型態及整體社會的醫療需求日益增長，於2024年八月接任的台大醫院北護分院院長詹鼎正為台灣老年醫學專家，於台大醫學系畢業後，在美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院衛生政策與管理學系，完成老人學與長期照護博士學位，也曾在美國哈佛醫學院接受老人醫學次專科訓練，是國內少數擁有國外完整老年醫學正規訓練的醫師。

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詹鼎正積極改善醫護職場環境，盼導入智慧醫療與永續經營觀念，舆在地共榮為目標，期許成為醫療長照結合示範醫院。

吳沛憶及陳培瑜感念台大醫院北護分院照顧萬華鄉親，特地偕同仕紳李文慎丶陳佳鴻丶吳哥醫療公益張龍溢捐出純天然野蜂蜜一批與全院醫護分享。

吳沛憶表示，萬華區是台北市人口老化最嚴重的行政區，感謝台大醫院北護分院在地服務超過60年，用台大醫學中心的醫療水準，卻是地區醫院級的收費，造福鄉里；在擔任議員期間，經歷過疫情，很多民眾感謝北護分院提供協助，在詹鼎正院長上任後，她也非常支持，目前目標是將長照與醫療結合，這也是總統賴清德的政策方向。

吳沛憶指出，目前台大醫院北護分院正在興建大樓，尤其不只是萬華、中正區，對台灣來講，長照結合醫療是非常重要，很希望盡快有更好的空間；院方積極開拓各類預防保健、慢病管理、老年醫學、復健醫學、及居家長照等專業服務模式，建構社區化的健康照護體系，這些醫療項目都是萬華區鄉親最迫切需要的。

陳培瑜則說，目前全省醫護面臨的困境如護病比過高丶超時過勞丶權益受損，這都需要政府與醫界通力合作，塑造永續的職場環境；感謝台灣在地的泉發蜂蜜，大家都希望吃得健康，捐贈典禮感謝企業主的支持，也感謝醫護同仁的辛勞，未來如果需要幫得上忙得地方，她都會給予協助。

此次精選的百年老店特選野蜂蜜更連續獲得歐盟最高等級A.A.100%無添加丶HALAL清真認證的純蜂蜜，盼用百分百天然食材等同百分百的敬意與台大醫院北護分院醫護同仁分享。

炬森興業有限公司、逸順工程行、泉發蜂蜜、立委吳沛憶及陳培瑜、吳哥醫療公益張龍溢愛心送暖台大醫院北護分院醫護同仁。（記者楊心慧翻攝）

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