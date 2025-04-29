核三除役倒數 盧秀燕喊話郭智輝「不要喜孜孜」：解答三大疑問

台灣今年5月將邁入非核家園，盧秀燕說，希望中央政策執行「不要這麼硬邦邦」，能依國際情形，隨時應變，向人民說明三大疑問。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/29 17:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕核三廠2號機即將於5月除役，台灣正式入非核家園，經濟部長郭智輝今天指出，屆時火力發電占比將達84％，但主要仰賴低碳天然氣，無碳綠能，不會影響空氣品質。對此，盧秀燕說，關稅海嘯將來臨，希望政策執行「不要這麼硬邦邦」，能依國際情形，隨時應變，向人民說明三大疑問。

盧秀燕今天下參加中部產業突圍策略論壇後受訪指出，「希望郭部長這段時間不應喜孜孜達成政策目標！」而是向產業及人民說明，核能終結後的替代能源是什麼，電夠不夠、乾不乾淨，以及電費是否調漲。

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盧秀燕說，中央政府經營政策要隨機應變，也許民進黨政府有（非核家園）理念，執政有權利執行，當關稅海嘯將來臨時，是否（執行非核家園）政策這麼硬邦邦，讓能源處於風險之中。

盧秀燕舉例，昨天伊比利半島發生大規模停電，對企業民生造成重天影響，因此她擔心當國家對能源不足時，如果中央政府硬要執行，不管外界經濟環境，會增加人民及產業的不安，使國家能源陷入風險，呼籲郭部長向外界說明替代能源、發電來源、及電價是否調漲，是否仍要編預算補貼。

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