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    冷氣滴水不改善最高罰6000元 北市教4招安心吹冷氣

    窗型冷氣未接冷凝水引流管，製造噪音又污染環境。（圖由台北市環保局提供）

    窗型冷氣未接冷凝水引流管，製造噪音又污染環境。（圖由台北市環保局提供）

    2025/04/29 16:44

    〔記者林承鴻／台北報導〕走在路上有時會被冷氣機滴水滴到，不只滴滴答答的噪音擾人，長期滴水也造成潮濕發霉，損害機器正常運作。台北市環保局提醒，冷氣滴水經勸導7天未改善，可開罰1200元至6000元，民眾應確認排水管是否正常安裝、清洗冷氣機濾網、確保排水管銜接正常、定期保養檢修，以避免滴水狀況及產生噪音。

    台北市環保局表示，如果冷氣濾網太髒，內部藏汙納垢，就會導致集水盤或排水管阻塞，進而使冷凝水從外部溢出，因此應清洗冷氣機濾網。而冷氣機滴水的原因大多數都是排水管沒接好造成，排水管長期在戶外風吹雨打，可能老舊破洞或是被風雨吹落，造成冷氣滴水，民眾應確認排水管是否正常安裝。

    另外，也要確保排水管銜接正常，如果管線連接到大樓的共同排水孔，務必確認排水順暢，避免阻塞；如果沒有排水孔，建議將水引導至陽台或室內容器，並記得定期清理，防止蚊蟲孳生。

    衛生局指出，分離式室外機常安裝於外牆角落處，經曝曬雨淋及長期運轉，易因零件老化鬆脫產生異音或低頻噪音，建議定期保養檢修，並於鎖點及底部加裝隔振橡膠墊或隔振器，改善運作音量的影響。

    環保局統計，去年共查到冷氣滴水案件984件，其中6到8月就有529件，佔了53.8%，環保局會先勸導改善，7天內未改善的話，依《廢棄物清理法》第50條，可開罰1200元至6000元。

    另同期冷氣噪音陳情案件計564件，而6到8月為230件，佔40.8%，而冷氣機噪音超過管制標準，經限期改善仍未符合噪音管制標準者，可依《噪音管制法》第24條，處3000元至3萬元罰鍰。環保局表示，如果發現冷氣機滴水及噪音情形，可撥打1999市民熱線或向當地清潔隊反映。

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